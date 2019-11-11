Общество
Lenta.ruОператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Оператор проекта "Северный поток — 2", компания Nord Stream 2 AG подала иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.РИА Новости05:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:26, Вашингтон
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science 08:08
Кино
Эмилия Кларк хочет сыграть Бонда
Газета.Ru 08:06
Политика
Горбачев назвал виновников распада СССР
Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.
РЕН ТВ 09 ноября в 09:17
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Здоровье
Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е
Анализ образцов жидкости из легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) показал, что с наибольшей вероятностью в его возникновении виноват ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.
ТАСС Наука 06:31
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Происшествия
Полиция Гонконга применила огнестрельное оружие против демонстрантов
Общественное телевидение России 05:46
Политика
Песков рассказал, как Путин поддерживает свое здоровье
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как еще российский лидер поддерживает свое здоровье, в том числе при поездках в другие страны.
ПолитРоссия 06:46
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru 06:20
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.
РИА Новости 04:59
Экономика
К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
Ведомости вчера в 15:39
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
РБК 08:11
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 06:28
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Авто
Haval объявила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Напомним, что Haval F7x стал вторым автомобилем, производимым в России после обычной версии кроссовера Haval F7.
Газета DAILY 08 ноября в 06:38
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Sputnik Таджикистан 04:43
Космос
Исследователи изучают происхождение «гостей из межзвездного пространства»
AstroNews.ru вчера в 03:27
Экономика
Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей
В России за последние несколько недель в большинстве банков снизились ставки по ипотеке до 8,5 % годовых.
ФедералПресс 00:12
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Политика
Путин призвал не повторять ошибок СССР
Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в рамках исполнения национальных проектов.
РИА Новости 06:50
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
ФАН 02:29
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Газета.Ru 08:10
Общество
Глушаков требует от бывшей жены 200 млн рублей
Как отмечает Telegram-канал Mash, Глушаков требует от бывшей жены 201 млн за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн в качестве компенсации за распространение слухов и еще 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
BFM.ru 08:21