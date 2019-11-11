Оператор проекта "Северный поток — 2", компания Nord Stream 2 AG подала иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

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