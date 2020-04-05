Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтроящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, загорелось несколько палаток на стройплощадке.
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В Новой Москве произошел пожар около строящейся инфекционной больницы

РБК04:43

Пожар произошел на стройке инфекционной больницы в Новой Москве

РЕН ТВ03:28

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

Lenta.ru03:41

При пожаре на стройке инфекционной больницы в Новой Москве погиб человек

ТАСС03:37

Неосторожное обращение с электроприборами вызвало пожар в бытовке в Вороновском

Москва 2403:29

Один человек погиб при пожаре в Новой Москве

Вечерняя Москва04:09

Пожар произошел рядом со стройплощадкой коронавирусной больницы в Новой Москве

Интерфакс03:25
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Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

BFM.ru 02:50
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Происшествия

Подозрение на короновирус выявлено еще у двух кировчан

Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у двух кировчан – мужчины и женщины, контактировавших с пациентом, вернувшимся из Москвы.
Коммерсантъ Нижний Новгород 04:51
Общество

Названы профессии, востребованные во время пандемии коронавируса

В России требуются медики, госслужащие и строители Спрос на работников в марте в сравнении с февралем упал, но есть сферы, где выросло число вакансий, несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой многим предприятиям пришлось приостановить свою деятельность или перевести сотрудников на удаленный режим работы.
АМИТЕЛ вчера в 23:49
Экономика

Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу

Наибольшему риску скачка цен подвергается рис и пшеница.
REGNUM 05:43
Здоровье

Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Коммерсантъ 03 апреля в 13:09
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за границы

Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Мойка78 вчера в 19:00
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Российская газета 01:18
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Спорт

Трамп пообещал скорое возобновление спортивных соревнований

Президент США Дональд Трамп подвел итоги телефонной конференции с руководителями профессиональных лиг Северной Америки, заявив, что ожидает возобновления спортивных соренований в ближайшее время.
ProstoProSport 04:34
Авто

Автомобильные бренды в России устроили флешмоб

Представители 34 автомобильных брендов, присутствующих на российском рынке, устроили совместную акцию, которая получила название «Паркуемся дома».
Car.ru вчера в 11:07
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Коммерсантъ 05:54
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru 03 апреля в 13:03
Общество

Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии

После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей.
Lenta.ru 05:50
Общество

Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап

Можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, — отметили сотрудники ведомства.
News.ru вчера в 16:10
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
RT на русском 03:55
Происшествия

Историка Олега Соколова этапировали в Петербург

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки, этапирован в Петербург. В 11.00 его привезли в СИЗО "Кресты".
Российская газета 05:29
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса

В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.
Известия 04:02
Общество

В Краснодарском крае продлили карантин

Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
REGNUM 05:58
Общество

Власти Москвы обязали работающие организации предоставить сведения о своих сотрудниках

Организации и ИП, которые продолжают работать в Москве во время эпидемии коронавируса, обязаны предоставить властям сведения о количестве сотрудников, посещающих работу, трудящихся на удаленке и не работающих по указу президента, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Суть событий вчера в 10:12
Футбол

Хави назвал единственного футболиста, который лучше Роналдиньо

Чемпионат 03:45
Общество

Первые зараженные коронавирусом появились на Камчатке

Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Общество

Мэр города разрешил работать магазинам, кафе и парикмахерским

Мэр города Саянска своим решением открывает с понедельника, 6 апреля работу магазинов промтоваров, детских садов, кафе, ресторанов, парикмахерских и баров.
Deita.ru 03 апреля в 21:06
Армия и оружие

Недорогой МиГ-35 даст бой американским новейшим истребителям

Французы недавно заявили, что приостановили производство "Рафалей" для Индии, поэтому у МиГ-35 снова появился шанс.
Утро.ru 03 апреля в 08:08
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