При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, загорелось несколько палаток на стройплощадке.

Экономика Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.

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Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Спорт Трамп пообещал скорое возобновление спортивных соревнований Президент США Дональд Трамп подвел итоги телефонной конференции с руководителями профессиональных лиг Северной Америки, заявив, что ожидает возобновления спортивных соренований в ближайшее время.

Политика Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.

Общество У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

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Общество Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап Можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, — отметили сотрудники ведомства.

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Происшествия Историка Олега Соколова этапировали в Петербург Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки, этапирован в Петербург. В 11.00 его привезли в СИЗО "Кресты".

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Общество В Краснодарском крае продлили карантин Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.

Общество Власти Москвы обязали работающие организации предоставить сведения о своих сотрудниках Организации и ИП, которые продолжают работать в Москве во время эпидемии коронавируса, обязаны предоставить властям сведения о количестве сотрудников, посещающих работу, трудящихся на удаленке и не работающих по указу президента, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.