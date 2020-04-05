Коронавирус
Lenta.ruСтроящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, загорелось несколько палаток на стройплощадке.
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Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Происшествия
Подозрение на короновирус выявлено еще у двух кировчан
Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у двух кировчан – мужчины и женщины, контактировавших с пациентом, вернувшимся из Москвы.
Общество
Названы профессии, востребованные во время пандемии коронавируса
В России требуются медики, госслужащие и строители Спрос на работников в марте в сравнении с февралем упал, но есть сферы, где выросло число вакансий, несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой многим предприятиям пришлось приостановить свою деятельность или перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Экономика
Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу
Наибольшему риску скачка цен подвергается рис и пшеница.
Здоровье
Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за границы
Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Спорт
Трамп пообещал скорое возобновление спортивных соревнований
Президент США Дональд Трамп подвел итоги телефонной конференции с руководителями профессиональных лиг Северной Америки, заявив, что ожидает возобновления спортивных соренований в ближайшее время.
Авто
Автомобильные бренды в России устроили флешмоб
Представители 34 автомобильных брендов, присутствующих на российском рынке, устроили совместную акцию, которая получила название «Паркуемся дома».
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Общество
Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии
После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей.
Общество
Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап
Можно говорить о переходе процесса вируса из 3 этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в 4 этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, — отметили сотрудники ведомства.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Общество
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом
В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
Происшествия
Историка Олега Соколова этапировали в Петербург
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки, этапирован в Петербург. В 11.00 его привезли в СИЗО "Кресты".
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса
В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин
Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
Общество
Власти Москвы обязали работающие организации предоставить сведения о своих сотрудниках
Организации и ИП, которые продолжают работать в Москве во время эпидемии коронавируса, обязаны предоставить властям сведения о количестве сотрудников, посещающих работу, трудящихся на удаленке и не работающих по указу президента, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко
Общество
Первые зараженные коронавирусом появились на Камчатке
Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Мэр города разрешил работать магазинам, кафе и парикмахерским
Мэр города Саянска своим решением открывает с понедельника, 6 апреля работу магазинов промтоваров, детских садов, кафе, ресторанов, парикмахерских и баров.
Армия и оружие
Недорогой МиГ-35 даст бой американским новейшим истребителям
Французы недавно заявили, что приостановили производство "Рафалей" для Индии, поэтому у МиГ-35 снова появился шанс.