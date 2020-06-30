Экономика
КоммерсантъА1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
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Политика
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В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
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РИА Новости 09:27
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В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.
Интерфакс 14:03
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны.
Live24 07:44
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
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Футбол
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Андрей Талалаев, занимающий должность главного тренера в самарском профессиональном футбольном клубе "Крылья Советов", поделился мнением о недавно прошедшем матче с "Локомотивом".
CT news 15:16
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
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Evo-rus.com 12:36
Происшествия
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Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
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Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Политика
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Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
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Коммерсантъ 11:15
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В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27