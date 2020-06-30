Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 944

Политика В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай». 25

Футбол «МЮ» не собирается платить за Санчо больше 50 миллионов фунтов Руководство "Манчестер Юнайтед" не готово платить более 50 миллионов фунтов стерлингов за футболиста дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

Происшествия В городе Гусь-Хрустальный загорелось здание Дома культуры Здание Дома культуры загорелось на площади 800 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. 1K

Происшествия СК начал проверку по факту нападения на корреспондента «Медиазоны» В Петербурге сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту получения травмы корреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем в одном из петербургских участковых избирательных комиссий.

Политика США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно. 17

Политика Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны. 19

Футбол Талалаев: ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича Андрей Талалаев, занимающий должность главного тренера в самарском профессиональном футбольном клубе "Крылья Советов", поделился мнением о недавно прошедшем матче с "Локомотивом".

Политика Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. 7,4K

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1. 517

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 96

Политика В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства. 7