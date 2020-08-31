Структура Гуцериева станет самым крупным владельцем складов в России

РБК 2

«Сафмар» и Malltech отказались от комментариев. Если сделка состоится, то MLP станет крупнейшим владельцем складов в России, напомнило издание. Сейчас объем складов компании составляет 1,75 миллионов квадратных метров.