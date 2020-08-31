Структура Гуцериева станет самым крупным владельцем складов в России
«Сафмар» и Malltech отказались от комментариев. Если сделка состоится, то MLP станет крупнейшим владельцем складов в России, напомнило издание. Сейчас объем складов компании составляет 1,75 миллионов квадратных метров.В источнике
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Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России
Михаил Гуцериев с состоянием $2,1 млрд занимает 45-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сделка по логопарку "Крекшино" может стать самой крупной с 2015 года, когда MLP приобрела индустриальный парк "ПНК-Чехов" у PNK Group, напоминает CBRE.
РБК03:00
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Финансовая газета08:09