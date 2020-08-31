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Компания
Компания

Структура Гуцериева станет самым крупным владельцем складов в России

«Сафмар» и Malltech отказались от комментариев. Если сделка состоится, то MLP станет крупнейшим владельцем складов в России, напомнило издание. Сейчас объем складов компании составляет 1,75 миллионов квадратных метров.В источнике
С чего всё началось
РБК

Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

Среди конечных владельцев Levetor Trading сам Гуцериев, следует из данных кипрского реестра компаний. Гуцериев с состоянием $2,1 млрд занимает 45-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
РБК03:00
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Давыдов.Индекс

Алексей Ульянов (Москва): Склады на сегодня — один из самых прибыльных видов деятельности

Давыдов.Индекс13:53
Компания

Гуцериев спрячет нефтяные проблемы на складе

Компания11:57
Арендатор.ру

«Сафмар станет крупнейшим владельцем складов в России

Арендатор.ру08:13
Финансовая газета

ФАС согласовала ходатайство о продаже логопарка «Крекшино» структурам Михаила Гуцериева

Финансовая газета08:09
The Moscow Post

Гуцериев «складирует» бизнес

The Moscow Post04:57
РБК

Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

РБК03:00

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Ведомости13:30
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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«Барселона» и «Реал» встретятся в 7-м и 30-м туре чемпионата Испании

Федерация футбола Испании и Ла Лига составили календарь матчей чемпионата Испании на сезон-2020/2021.Согласно обнародованному расписанию, «Барселона» и «Реал» сыграют друг против друга в 7-м и 30-м туре.В 7-м туре (25 октября 2020 года) «Барселона» сыграет против «Реала» дома на «Камп Ноу».
Soccer.ru14:06

Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ru12:00
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Воронежский «Факел» уступил «Чайке» на выезде

Воронежский «Факел» в рамках 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уступил на выезде песчанокопской «Чайке» – 2:1. Коллектив из столицы Черноземья провел встречу с клубом из Ростовской области в понедельник, 31 августа.
Обозреватель Врн13:24