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Структура Интер РАО прекратит поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатой

RAO Nordic Oy (европейская структура ПАО "Интер РАО" заявила о приостановке поставок электроэнергии из России в Финляндию.
Интерфакс
«По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», — указано в сообщении.
ФАН
По заявлению Fingrid, рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.
RT на русском
В последнее время импортируемая из России электроэнергия покрывает примерно 10% от общего потребления в Финляндии.
Finam.Ru

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Дочерняя компания «Интер РАО» остановила импорт электроэнергии в Финляндию из-за неоплаты
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