ИнтерфаксСтруктура Интер РАО прекратит поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатойRAO Nordic Oy (европейская структура ПАО "Интер РАО" заявила о приостановке поставок электроэнергии из России в Финляндию.Интерфакс«По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», — указано в сообщении.ФАНПо заявлению Fingrid, рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.RT на русскомВ последнее время импортируемая из России электроэнергия покрывает примерно 10% от общего потребления в Финляндии.Finam.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВRT на русскомПетербургский дневникПетрозаводск говоритРЕН ТВТК ЗвездаГазета.RuАфиша DailyЭкономика сегодняПолитика СегодняРамблерНовый ДеньВечерняя МоскваФорпост Северо-ЗападDP.RUИзвестияAnewsCT newsКомсомольская правдаПодробнее о событииДочерняя компания «Интер РАО» остановила импорт электроэнергии в Финляндию из-за неоплатыLenta.ru23:17Дочерняя компания «Интер РАО» с 14 мая прекратила подачу электроэнергии в ФинляндиюПРАЙМ00:00Дочерняя компания «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию с 14 маяRT на русскомвчера в 11:04Дочка «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию из-за неуплатыРИА Новостивчера в 11:43«Дочка» «Интер РАО» прекратит поставки электроэнергии в ФинляндиюТАССвчера в 11:30«Интер РАО» перестанет поставлять электроэнергию в ФинляндиюРБКвчера в 11:28Поставки электроэнергии из России остановлены из-за неплатежейКоммерсантъвчера в 15:25Показать ещёОценить4,9KПоделиться