ИнтерфаксСтруктура Интер РАО прекратит поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатойRAO Nordic Oy (европейская структура ПАО "Интер РАО" заявила о приостановке поставок электроэнергии из России в Финляндию.ИнтерфаксПо заявлению Fingrid, рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.RT на русскомФинляндия является ключевым внешним рынком для «Интер РАО», оператора российского экспорта и импорта электроэнергии.ВедомостиС 24 апреля Финляндия на треть ограничила импорт электроэнергии из России из-за «изменившейся международной ситуации».РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВRT на русскомПетербургский дневникПетрозаводск говоритРЕН ТВТК ЗвездаГазета.RuАфиша DailyЭкономика сегодняПолитика СегодняРамблерНовый ДеньВечерняя МоскваФорпост Северо-ЗападDP.RUDeita.ruNewInformИзвестияAnewsПодробнее о событииДочерняя компания «Интер РАО» остановила импорт электроэнергии в Финляндию из-за неоплатыLenta.ru23:17Дочерняя компания «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию с 14 маяRT на русскомвчера в 11:04Дочка «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию из-за неуплатыРИА Новостивчера в 11:43«Дочка» «Интер РАО» прекратит поставки электроэнергии в ФинляндиюТАССвчера в 11:30«Интер РАО» перестанет поставлять электроэнергию в ФинляндиюРБКвчера в 11:28Структура Интер РАО прекратит поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатойИнтерфаксвчера в 11:26Поставки электроэнергии из России остановлены из-за неплатежейКоммерсантъвчера в 15:25Показать ещёОценить5KПоделиться