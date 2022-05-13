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Структура Интер РАО прекратит поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатой

RAO Nordic Oy (европейская структура ПАО "Интер РАО" заявила о приостановке поставок электроэнергии из России в Финляндию.
Интерфакс
По заявлению Fingrid, рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.
RT на русском
Финляндия является ключевым внешним рынком для «Интер РАО», оператора российского экспорта и импорта электроэнергии.
Ведомости
С 24 апреля Финляндия на треть ограничила импорт электроэнергии из России из-за «изменившейся международной ситуации».
РБК

Подробнее о событии

Дочерняя компания «Интер РАО» остановила импорт электроэнергии в Финляндию из-за неоплаты
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