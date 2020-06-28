Представитель самой госкорпорации на запрос «Ведомостей» не ответил. Дом.РФ в соответствии с распоряжением правительства России передала помещения в здании в Китайгородском проезде в собственность АО «Атомэнергопром», подтвердил представитель компании.

с чего всё началось

Структура госкорпорации «Росатом» выкупила у Дом.РФ бывшее здание Министерства промышленности и торговли в Китайгородском проезде, об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки.

Структура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем

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