Экономика
ВедомостиСтруктура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем
Структура госкорпорации «Росатом» выкупила у Дом.РФ бывшее здание Министерства промышленности и торговли в Китайгородском проезде, об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки.
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с чего всё началось
Представитель самой госкорпорации на запрос «Ведомостей» не ответил. Дом.РФ в соответствии с распоряжением правительства России передала помещения в здании в Китайгородском проезде в собственность АО «Атомэнергопром», подтвердил представитель компании.Ведомостивчера в 17:06
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