Структура «Ростеха» стала единственным поставщиком «Спутника V»
Поставщиком вакцины против коронавируса «Спутник V» стала Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио», входит в «Ростех»), сообщили источники «Фармацевтического вестника» и подтвердили в Минздраве. Ранее поставками занималась компания «Иммунотехнологии» (входит в «Сбер»).В источнике
С чего всё началось
Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»
Полномочия единственного поставщика вакцины «Спутник V» ООО «Иммунотехнологии», входящего в экосистему «Сбера», будут переданы компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 15 марта, рассказали GxP News три источника, знакомые с ситуацией.
GxP Newsвчера в 17:46