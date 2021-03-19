Поставщиком вакцины против коронавируса «Спутник V» стала Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио», входит в «Ростех»), сообщили источники «Фармацевтического вестника» и подтвердили в Минздраве. Ранее поставками занималась компания «Иммунотехнологии» (входит в «Сбер»).

С чего всё началось Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио» Полномочия единственного поставщика вакцины «Спутник V» ООО «Иммунотехнологии», входящего в экосистему «Сбера», будут переданы компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 15 марта, рассказали GxP News три источника, знакомые с ситуацией. GxP News вчера в 17:46