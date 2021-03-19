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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Структура «Ростеха» стала единственным поставщиком «Спутника V»

Поставщиком вакцины против коронавируса «Спутник V» стала Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио», входит в «Ростех»), сообщили источники «Фармацевтического вестника» и подтвердили в Минздраве. Ранее поставками занималась компания «Иммунотехнологии» (входит в «Сбер»).В источнике
Znak.com
РБК
Ведомости
News.ru
С чего всё началось

Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»

Полномочия единственного поставщика вакцины «Спутник V» ООО «Иммунотехнологии», входящего в экосистему «Сбера», будут переданы компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 15 марта, рассказали GxP News три источника, знакомые с ситуацией.
GxP Newsвчера в 17:46

Подробнее о событии

Назван единственный поставщик «Спутника V»

News.ru01:08

Единым поставщиком вакцины «Спутник» в регионы станет дочерняя компания госкорпорации «Ростех»

Эхо Москвы01:02

Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»

GxP Newsвчера в 17:46

Полномочия по поставке «Спутника V» передали структуре «Ростеха»

РБК18:54

Правительство назначило дочернюю компанию «Ростеха» поставщиком вакцины «Спутник V»

Forbes18:27

Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура «Ростеха»

Ведомостивчера в 16:21

Структура «Ростеха» стала единственным поставщиком «Спутника V»

Коммерсантъ21:19
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