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РБК
РБК

Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо»

Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в «Ростех», начал переговоры о покупке «Московской телекоммуникационной корпорации» (ОАО «Комкор»), работающей под брендом «Акадо Телеком».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ростех» ведется на видеонаблюдение

В корпорации заинтересовались покупкой «Акадо» Структуры «Ростеха» заинтересовались покупкой столичного интернет-провайдера «Акадо», чьи владельцы ищут покупателя много лет.
Коммерсантъ18:00
Подробнее о событии
News.ru

Структура Ростеха заинтересовалась покупкой интернет-провайдера «Акадо»

News.ru04:32
Ведомости

«Коммерсантъ»: Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо»

Ведомости04:24
ПРАЙМ

Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой столичного интернет-провайдера «Акадо»

ПРАЙМ02:22
РБК

Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо»

РБК02:59
ТАСС

«Ъ»: структура «Ростеха» заинтересована в покупке интернет-провайдера «Акадо»

ТАСС02:46
Интерфакс

Структура «Ростеха» начала переговоры о покупке «Акадо телеком»

Интерфакс03:03
Коммерсантъ

«Ростех» ведется на видеонаблюдение

Коммерсантъ18:00

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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В Севастополе скончались два пациента с коронавирусом

Севастополь, 25 августа 2020, 11:32 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Севастополе за минувшие сутки, также стало известно о двух новых смертельных исходах среди пациентов с подтверждённым заражением.
REGNUM04:32
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На Новой Земле нашли продовольственный склад XIX века

Пресс-служба Русского географического общества сообщает, что участники комплексной арктической экспедиции РГО и Северного флота нашли на западном побережье Северного острова, архипелаг Новая Земля, продовольственный склад австро-венгерской экспедиции XIX века.
ФедералПресс03:59
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Алексей Попов: плохо, что Марко начал высказываться про Квята

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением относительно состояния молодёжной программы «Ред Булл», а также предположил, что недавние высказывания доктора Хельмута Марко по поводу выступлений Даниила Квята являются тревожным сигналом для российского пилота.
Чемпионат02:00
1

Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который стартовал в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил были представлены военно-полевые рясы для священников, в числе которых есть и камуфляжные, сообщается в Тwitter-аккаунте «Независимый взгляд».
Live2402:39
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Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru01:26
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