Ксения Бородина трогательно поздравила мужа с юбилеем

Ксения Бородина трогательно поздравила мужа с днем рождения Ксения также пожелала Курбану здоровья и удачи, добавив, что считает его отличным мужем и самым добрым отцом для их детей.