Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо»
Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в «Ростех», начал переговоры о покупке «Московской телекоммуникационной корпорации» (ОАО «Комкор»), работающей под брендом «Акадо Телеком».В источнике
С чего всё началось
«Ростех» ведется на видеонаблюдение
В корпорации заинтересовались покупкой «Акадо» Структуры «Ростеха» заинтересовались покупкой столичного интернет-провайдера «Акадо», чьи владельцы ищут покупателя много лет.
Коммерсантъ18:00
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