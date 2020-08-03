Экономика
РБКСтруктура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»
Как появился новый подрядчик "Газпрома" Будущий основатель "Русгазбурение" Илькам Мухаметшин около десяти лет проработал на разных должностях в международной нефтесервисной компании Schlumberger, больше двух лет — региональным директором по России и СНГ норвежской Resman, поставщика услуг для нефтегазовых компаний.
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Новый крупный подрядчик «Газпрома» — «Русгазбурение» (РГБ), появившийся на рынке два года назад, развивает бизнес при поддержке компании «Газпром бурение». Последняя принадлежит сыну Аркадия Ротенберга — Игорю и его партнерам.РБК02:00
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