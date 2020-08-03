Экономика

РБКРБКСтруктура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»

Как появился новый подрядчик "Газпрома" Будущий основатель "Русгазбурение" Илькам Мухаметшин около десяти лет проработал на разных должностях в международной нефтесервисной компании Schlumberger, больше двух лет — региональным директором по России и СНГ норвежской Resman, поставщика услуг для нефтегазовых компаний.
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с чего всё началось

Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»

Новый крупный подрядчик «Газпрома» — «Русгазбурение» (РГБ), появившийся на рынке два года назад, развивает бизнес при поддержке компании «Газпром бурение». Последняя принадлежит сыну Аркадия Ротенберга — Игорю и его партнерам.
РБК02:00

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За нового подрядчика «Газпрома» поручилась структура Ротенберга

Цензуры.Нет06:46

Ротенберги помогли привлечь деньги подрядчику «Газпрома»

The Moscow Post05:13

Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»

РБК02:00

Бизнес Ротенберга помог привлечь финансирование новому подрядчику «Газпрома»

Компания03:03
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Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
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Происшествия

Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве

В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Коммерсантъ 02:38
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Космос

Петербургские ученые создадут систему для очистки космоса от мусора

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Общество

Доходы главы Крыма за прошлый год составили 4,3 млн рублей

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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

REGNUM 01 августа в 14:24
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Армия и оружие

На Украине создали новое формирование для ведения «освободительной войны»

Киев, 3 августа 2020, 11:20 — REGNUM Под Киевом состоялся форум националистов, на котором было создано формирование для подготовки армии к «освободительной войне».
REGNUM 04:20
Происшествия

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Общество

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В 2020 году около 8,5 тыс. российских выпускников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, сообщили в Рособрнадзоре.
RT на русском 07:44
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК 01 августа в 21:51
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Происшествия

Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
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Футбол

Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

RT на русском 07:34
Происшествия

Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

ТАСС 06:23
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Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Общество

В Минобороны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины

В ведомстве заявили, что «никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено».
RT на русском 07:38
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МонаВиста 31 июля в 08:28
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Религия

Патриарх Кирилл заявил, что не является долларовым миллиардером

Политсовет 00:23
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Экономика

Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников

Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
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Происшествия

В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева.
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Шоу-бизнес

Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса

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Политика

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
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Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
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Авто

Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей

Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
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Гаджеты

Realme официально представила смартфон Realme V5

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Шоу-бизнес

Алена Рапунцель вместе с Максимом Колесниковым ушла из «Дома-2»

Отмечается, что многие фанаты Рапунцель уверены в том, что у этой пары нет будущего за пределами шоу.
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Культура

Псковскую библиотеку «Радуга» отремонтируют в рамках нацпроекта

Министерство культуры РФ объявило результаты конкурсного отбора на создание модельных библиотек в 2021 году в рамках национального проекта «Культура».
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Общество

Турция уточнила правила въезда туристов

Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
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Экономика

Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку

«Компания «Кромис», совместное предприятие РФПИ и группы компаний «Химрар», подписала дистрибьюторское соглашение с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals, дочерней компанией 3Sixty Global Solutions Group, по поставке первого российского препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 в ЮАР», — приводит сообщение ТАСС.
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