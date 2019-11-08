с чего всё началось

Владимир Стржалковский покинул пост главы ВФСО «Динамо» по собственному желанию. Об этом стало известно на заседании Попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» во главе с руководителем МВД России Владимиром Колокольцевым.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Политика Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля» В статье "Макрон – полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.

Политика Цемах решил дать показания по делу MH17 Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.

Общество Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Религия РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.

Здоровье Эксперт призвала повысить базовый оклад врачей в полтора раза "Чтобы создать мотивационный стимул и дополнительные врачи приходили в отрасль, базовый оклад должен быть увеличен как минимум в полтора раза, особенно в первичном звене, и плюс дополнительно коэффициент 1,3 для тех, кто работает в сельской местности", - сказала Улумбекова.

Космос Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.

Наука Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.

Транспорт В России началась продажа билетов на поезда в Крым С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).

Космос Эксперимент по имитации межпланетного полёта стартует в конце 2020 года Ранее News.ru писал, что первый этап эксперимента SIRIUS продлился 17 суток и прошёл в ноябре 2017 года, во время второго этапа с марта по июль 2019 года шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.

Общество В Грузии начались протесты против фильма о геях В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.