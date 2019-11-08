Футбол
ProstoProSportСтржалковский ушел в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»
Владимир Стржалковский покинул пост главы ВФСО «Динамо» по собственному желанию. Об этом стало известно на заседании Попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» во главе с руководителем МВД России Владимиром Колокольцевым.
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Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский покинул свой пост, сообщается на официальном сайте организации.Газета.Ru11:47
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