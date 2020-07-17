Общество
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАСС14:27
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В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
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Минздрав назвал медицину в Санкт-Петербурге одной из лучших в России
Санкт-Петербург посетил заместитель Министра здравоохранения Олег Гриднев, который остался более чем доволен уровнем медицины в Северной столице в нелегкое время пандемии коронавируса.
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В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
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Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
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Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
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В Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
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Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
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Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров
Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером.
Новые автомобили вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
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Обустраивающие «Лахта Центр» рабочие прекратили забастовку
Строители, занимающиеся обустройством высотного здания "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, завершили забастовку в районе небоскреба и перешли к переговорам с подрядчиком.
ТАСС 08:16
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
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Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
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Надежда Томченко: «Я боюсь судебного преследования»
Пресс-секретаря арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежду Томченко в СМИ называют одним из закулисных организаторов протестов.
Octagon.Media 13:11
Политика
Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство
75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
Футбол
«Спартак» стал неофициальным чемпионом Москвы по футболу
ЦСКА и "Локомотив" заработали по семь очков. "Москва - красно-белая!" - говорится в сообщении команды в Twitter.
Газета.Ru 13:22
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«Аталанта» установила ценник на Малиновского
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
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Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для Минобороны прибыл в Ейск
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Президент «Реала» рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Onda Cero.
Газета.Ru 13:55
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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С новой литиевой батареей электромобили смогут заряжаться в 3-5 раз быстрее
Некоторые учение предлагают вместо графита и меди использовать при изготовлении анодов металлический литий – это позволило бы повысить энергетическую плотность и производить батареи, которые заряжаются быстрее и обеспечивают в 10 раз большую емкость.
Хайтек+ 15 июля в 05:55
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СПЧ попросил Минюст уточнить статус «массовых одиночных пикетов»
Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", участников которых задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией.
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Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Прохладным август может быть на Алтае. В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы.
Российская газета вчера в 23:28
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Политика
ВККС одобрила отставку двух зампредов Верховного суда России
Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Высшая квалификационная коллегия судей одобрила отставку зампредов Верховного суда России Олега Свириденко и Василия Нечаева.
РЕН ТВ 06:31