Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать508
с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАСС17 июля в 14:27

Подробнее о событии

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русском18 июля в 04:48

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАСС17 июля в 14:27

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новости17 июля в 16:10

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известия17 июля в 15:13

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ru17 июля в 14:45

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ru17 июля в 14:43

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБК17 июля в 16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Политика

Лукашенко ожидает от оппозиции попытки силового свержения власти

Коммерсантъ вчера в 19:44
931
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
324
Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о футболке защитника московского "Спартака" Андрея Ещенко.
Газета.Ru вчера в 16:41
Спорт

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80

Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.
Sputnik Абхазия 03:02
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ведомости 01:21
564
Происшествия

50 коров погибли во время пожара на ферме в Тюменской области

Несколько десятков животных погибло при пожаре на ферме в Тюменской области.
ТюменьPRO 01:20
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
1
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина.
РБК 03:18
195
Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

ToDay News Ufa 01:07
13
Здоровье

На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.
Известия 03:13
Общество

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
687
Гаджеты

Наушники OnePlus Buds будут стоить меньше 100 долларов

В своём рекламном плакате OnePlus объявила, что грядущие наушники будут стоить менее 100 долларов.
ITZine.ru 02:56
Культура

«Ленфильм» поздравил Василия Ливанова с 85-летием

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:38
5
Футбол

Уткин: «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит»

В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит».
Нева Спорт 03:23
Интернет

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
148
Политика

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
75
Здоровье

Коронавирус идёт в российские регионы

Речь идет о тех субъектах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.
Live24 00:40
1
Шоу-бизнес

Обнародованы доходы Мирославы Карпович

Мирослава Карпович зрителям запомнилась, прежде всего, по роли Маши Васнецовой из «Папиных дочек».
Территория новостей 00:00
18
Происшествия

Жительница Москвы заплатила мошенникам €54 тыс. за снятие порчи

Злоумышленники под видом экстрасенсов похитили более 4 млн рублей у жительницы Москвы.
ТАСС 03:17
2
Кино

«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским

Киноленту "Фея" планируют выпустить на большие экраны с 1 августа. При этом доходы от сборов передадут кинотеатрам.
Piter.tv 03:02
2
Армия и оружие

Защитники ЛНР ответили на огонь ВСУ: один боевик ранен, один ликвидирован

Донбасс © ИА Красная Весна Боевики ВСУ выпустили по населенному пункту десять мин. "Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была своевременно пресечена, потери составили: один оккупант уничтожен, один ранен, выведен из строя 120-мм миномёт", — говорится в заявлении.
REGNUM вчера в 04:07
Футбол

Шеффилд Юнайтед – Эвертон: различие в мотивации

Проиграв «Лестеру» 0:2 в предыдущем туре, «Шеффилд» похоронил свои шансы на ЛЧ в будущем сезоне.
Legalbet 18 июля в 06:34
Общество

Власти Свердловской области поддержат фестиваль Stenograffia

Власти финансово поддержат проведение одного из крупнейших в России фестивалей уличного искусства Stenograffia.
ТАСС 03:25
Общество

Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
223
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
552
Игры

Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр

Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
3
Происшествия

СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Газета.Ru 00:09
124
Армия и оружие

Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
52
Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru 17 июля в 10:09
28
Здоровье

Число жертв коронавируса в Мурманской области выросло до 51

Число жертв коронавируса в Мурманской области снова выросло. За минувшие сутки от болезни скончались еще 2 человека.
Северпост 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное