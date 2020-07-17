Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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Общество
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей
Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru 08:03
Политика
Москва получила от ПНС Ливии заверения о скором освобождении россиян
Москва получила письменные заверения от главы МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, закроют в ближайшее время.
Известия 10:28
Энергетика
Австрийские СМИ рассказали о причинах «золотого бума» в России
Причины российского золотого бума объяснили в австрийской газете Die Presse.
Политическая Экспертиза 09:21
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Здоровье
Диетолог назвал пятерку самых вредных для здоровья продуктов
Диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты нужно исключить из ежедневного рациона.
Волгоградская правда 10:27
Общество
Ко взлому аккаунтов в Twitter причастны хакеры из США и Великобритании
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Twitter могут оштрафовать из-за взлома аккаунтов.
ФедералПресс 01:57
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Экономика
Правительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции
Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.
Газета.Ru 09:30
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика
Польша отменила сроки исковой давности для преступлений коммунистов
До вступления в силу закона срок исковой давности для преступлений, совершенных деятелями компартии, составлял 40 лет, если речь идет об убийстве, военном преступлении или преступлении против человечности, а также 30 лет, если речь идет о другом коммунистическом преступлении.
Lenta.ru 10:19
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Армия и оружие
Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана
Как сообщила в четверг американская телекомпания СNN со ссылкой на несколько источников в Пентагоне, американская разведка выявила несколько признаков того, что Иран привел сегменты своей ПВО в состояние повышенной готовности.
Военное дело вчера в 05:01
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Футбол
Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:32
Политика
Маргарита Симоньян оскорбила всех армян
Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что сторонники властей нынешней Армении "унавозили" ее соцсети, поэтому молчать она больше не будет.
Ёлдаш 08:52
Политика
Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»
Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
Вести.Ru 06:06
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06