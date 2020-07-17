Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать361
с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

Подробнее о событии

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русском04:48

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Общество

Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей

Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru 08:03
13
Политика

Москва получила от ПНС Ливии заверения о скором освобождении россиян

Москва получила письменные заверения от главы МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, закроют в ближайшее время.
Известия 10:28
Происшествия

Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в Тульской области

Газета.Ru 08:53
15
Энергетика

Австрийские СМИ рассказали о причинах «золотого бума» в России

Причины российского золотого бума объяснили в австрийской газете Die Presse.
Политическая Экспертиза 09:21
1
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
3,4K
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
2,3K
Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
995
Здоровье

Диетолог назвал пятерку самых вредных для здоровья продуктов

Диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты нужно исключить из ежедневного рациона.
Волгоградская правда 10:27
4
Общество

Ко взлому аккаунтов в Twitter причастны хакеры из США и Великобритании

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Twitter могут оштрафовать из-за взлома аккаунтов.
ФедералПресс 01:57
4
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
91
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
90
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
884
Экономика

Правительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции

Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.
Газета.Ru 09:30
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
274
Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
4
Политика

СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»

Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
14
Политика

Польша отменила сроки исковой давности для преступлений коммунистов

До вступления в силу закона срок исковой давности для преступлений, совершенных деятелями компартии, составлял 40 лет, если речь идет об убийстве, военном преступлении или преступлении против человечности, а также 30 лет, если речь идет о другом коммунистическом преступлении.
Lenta.ru 10:19
3
Политика

Бывшего премьера Молдавии Санду выдвинули кандидатом в президенты

Коммерсантъ 09:58
Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
56
Футбол

Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Армия и оружие

Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана

Как сообщила в четверг американская телекомпания СNN со ссылкой на несколько источников в Пентагоне, американская разведка выявила несколько признаков того, что Иран привел сегменты своей ПВО в состояние повышенной готовности.
Военное дело вчера в 05:01
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
23
Футбол

Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:32
Политика

Маргарита Симоньян оскорбила всех армян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что сторонники властей нынешней Армении "унавозили" ее соцсети, поэтому молчать она больше не будет.
Ёлдаш 08:52
45
Политика

Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»

Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
Вести.Ru 06:06
270
Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
111
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
2,3K
Происшествия

Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

РБК 06:21
636
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное