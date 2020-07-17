Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Наука
Названы 6 типов Covid-19 и симптомы каждого из них
Названы 6 типов Covid-19 и симптомы каждого из них Ученые Лондонского Ковид-колледжа обнаружили, что вирус встречается в шести разных формах.
Экспресс газета 08:36
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Шоу-бизнес
Муж и дочь покойной Надежды Румянцевой продают ее дом за 42 млн рублей
Муж звезды картины Девчата Надежды Румянцевой Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина выставили дом артистки на продажу.
iReactor 04:34
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Шоу-бизнес
Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru 06:47
Армия и оружие
Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом
ИА Красная Весна 16 июля в 08:27
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Армия и оружие
Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии
На видео российский военнослужащий напоминает американскому военному, что российские Вооруженные силы присутствуют на территории САР по приглашению президента Башара Асада, и спрашивает, на каком основании там находятся войска США.
Газета.Ru 07:07
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
Вирусолог объяснил «самый ранний» симптом коронавируса
РИА Новости 08:45
Футбол
ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача
Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
В своем Instagram исполнитель выложил ролик, на котором сообщил, что подарил раковину матери Ивлеевой.
Пенза-Пресс вчера в 08:48
Происшествия
СК начал проверку после затопления судна у причала в Красногорске
Ранее в Красногорске в результате затопления судна произошёл разлив дизельного топлива в Москву-реку.
RT на русском 08:55
Культура
Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства
Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета вчера в 07:05
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
RT на русском 07:59
Здоровье
В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок
Пациент успешно поборол заболевание. Это единственный за последнее время случай заражения.
Evo-rus.com 03:52
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Происшествия
В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского
Сотрудники правоохранительных органов Центрального района возбудили административное дело.
Evo-rus.com вчера в 06:31
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Футбол
Сергей Егоров: «Джикия в „Локо“ – это дорого, но вполне реально. Продажа за 10+ млн при его согласии возможна»
Журналист Сергей Егоров прокомментировал слухи о возможном переходе капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».
Sports.ru 07:59
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51