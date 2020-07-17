Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

Подробнее о событии

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русском04:48

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
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Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

Известия 05:52
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Политика

Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края

Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
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Наука

Названы 6 типов Covid-19 и симптомы каждого из них

Названы 6 типов Covid-19 и симптомы каждого из них Ученые Лондонского Ковид-колледжа обнаружили, что вирус встречается в шести разных формах.
Экспресс газета 08:36
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 04:49
3,1K
Шоу-бизнес

Муж и дочь покойной Надежды Румянцевой продают ее дом за 42 млн рублей

Муж звезды картины Девчата Надежды Румянцевой Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина выставили дом артистки на продажу.
iReactor 04:34
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
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Шоу-бизнес

Подольская шокировала фанатов новым имиджем

Life.ru 06:47
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Армия и оружие

Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом

ИА Красная Весна 16 июля в 08:27
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Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
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Армия и оружие

Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

На видео российский военнослужащий напоминает американскому военному, что российские Вооруженные силы присутствуют на территории САР по приглашению президента Башара Асада, и спрашивает, на каком основании там находятся войска США.
Газета.Ru 07:07
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Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
141
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Общество

Вирусолог объяснил «самый ранний» симптом коронавируса

РИА Новости 08:45
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Футбол

ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача

Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Шоу-бизнес

Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты

В своем Instagram исполнитель выложил ролик, на котором сообщил, что подарил раковину матери Ивлеевой.
Пенза-Пресс вчера в 08:48
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Происшествия

СК начал проверку после затопления судна у причала в Красногорске

Ранее в Красногорске в результате затопления судна произошёл разлив дизельного топлива в Москву-реку.
RT на русском 08:55
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Культура

Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства

Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета вчера в 07:05
1
Футбол

Кавазашвили извинился за слова о проблемах Бубнова перед его женой

ФАН вчера в 20:34
3
Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

RT на русском 07:59
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Здоровье

В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок

Пациент успешно поборол заболевание. Это единственный за последнее время случай заражения.
Evo-rus.com 03:52
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Общество

Уровень воды на китайской ГЭС превысил опасную отметку

News.ru 06:43
7
Общество

Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
55
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
136
Происшествия

В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского

Сотрудники правоохранительных органов Центрального района возбудили административное дело.
Evo-rus.com вчера в 06:31
185
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
30
Футбол

Сергей Егоров: «Джикия в „Локо“ – это дорого, но вполне реально. Продажа за 10+ млн при его согласии возможна»

Журналист Сергей Егоров прокомментировал слухи о возможном переходе капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».
Sports.ru 07:59
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
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