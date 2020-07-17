Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

Подробнее о событии

В Совфеде оценили возможность увеличения стипендий до уровня МРОТ

RT на русском03:11

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
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Происшествия

В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19

Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
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Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла после падения из окна

Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Армия и оружие

Армения считает капитуляцией планы Азербайджана ударить по АЭС

Представитель МИД Армении Анна Нагдалян заявила о том, что информация по поводу того, что Азербайджан планирует нанести удар по армянской Мецаморской АЭС свидетельствует о глубине отчаяния и неверотяном кризисе в стране.
Live24 03:11
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Энергетика

Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок

Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg.
Известия вчера в 18:57
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Общество

В России за сутки выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему времени число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило в мире 14 миллионов, скончались более 600 тысяч человек.
Вести.Ru 03:53
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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан 03:35
1,4K
Армия и оружие

NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
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Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

На улицы вышло заметно больше людей, чем в прошлую субботу. Тогда число участников, по разным оценкам, достигало 10—35 тыс.
Коммерсантъ 00:19
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 16 июля в 15:55
199
Здоровье

Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Прививки от сезонного гриппа осенью, возможно, следует сделать обязательными, поскольку сезон респираторных заболеваний может наложиться на пандемию коронавируса.
Rambler News Service 03:23
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
3,2K
Политика

Депутат Рады назвал способ спасти Украину

Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
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Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
31
Армия и оружие

Погоня не удалась: Военная полиция России осадила американцев в Сирии

Военная полиция России заблокировала бронемашины США в сирийской Хасеке после провокации американских военнослужащих.
Царьград вчера в 16:40
9
Происшествия

В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
16
Культура

Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Московский Комсомолец вчера в 08:32
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Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

РБК 03:13
Здоровье

Минздрав Украины собирается продлить действие карантина

Карантин на Украине будет продлен еще на месяц, заявил 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК Украина.
ИА Красная Весна вчера в 16:12
7
Политика

Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Американский политик, конгрессмен и лидер движения борцов за гражданские права Джон Льюис умер в возрасте 80 лет.
РБК 02:27
4
Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

Игромания.ру вчера в 10:48
7
Экономика

Региональные власти заявили, что по итогам 2019 года большинство показателей по реализации национальных проектов выполнены

Все слайды из презентации Максима Васенина В 2019 году в областном бюджете на реализацию девяти национальных проектов было направлено более 8 миллиардов рублей, из которых 80% пошли на инвестиционные расходы.
Зебра ТВ 03:42
Футбол

Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»

На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Жена Преснякова шокировала фанатов лысой головой

News.ru 00:17
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч

Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
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Футбол

«Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана

Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.
TV BRICS вчера в 03:27
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