Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

с чего всё началось

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

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