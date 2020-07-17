Общество
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАСС14:27
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МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
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ФАН вчера в 14:59
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Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
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Мировые звезды запустили флешмоб с сексуальными фото в купальниках
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«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в чемпионате Англии
Sport24.ru 16:58
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
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Мишустин и Лукашенко пошутили о заразности коронавируса в Белоруссии
Общественная служба новостей 16:06
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
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В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
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Армия и оружие
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Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17:28
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Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
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Космос
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Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.
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В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
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Pravda.Ru вчера в 12:22
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Поторопились: Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.
Российская газета 06:44