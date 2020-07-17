Общество
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАСС14:27
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Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Политика
Трамп заявил, что не будет просить каждого американца носить маски
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет требовать от каждого американца носить защитные маски. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 19:16
Общество
Сахалин выкупит «Аврору» для создания дальневосточной авиакомпании
Правительство Сахалинской области выкупит акции «Авроры» (входит в группу «Аэрофлот») для создания дальневосточной авиакомпании, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.
Коммерсантъ 05:42
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Происшествия
На Сахалине зампрокурора погиб, сорвавшись со скалы
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 10:14 — REGNUM В Корсаковском районе Сахалина сорвался со скалы и погиб заместитель прокурора Южно-Сахалинска Евгений Евстафьев.
REGNUM 03:14
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Беспилотники атаковали территорию Сирии в районе города Саламия в провинции Хама.
Коммерсантъ 19:49
Экономика
В МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%
Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении.
ТАСС 12:11
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 14:22
Космос
В ОАЭ наметили запуск первого арабского космического аппарата к Марсу
Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
Говорит Москва 04:58
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Общество
Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.
RT на русском 19:03
Здоровье
В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой
Как отметила руководитель ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус, "случаи заболевания чумой наблюдаются в штате Колорадо по крайней мере с 1940-х годов, случаи заражения от диких грызунов отмечаются практически ежегодно".
ТАСС 14:19
Армия и оружие
Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов
Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17:28
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 15 июля в 12:47
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.
Astera 11:39
Культура
Выгодные абонементы для киноманов приготовил видеосервис Wink
Победа 26 15 июля в 12:00
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv вчера в 03:32
Общество
Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году
Согласно списку, самый низкий индекс преступности в Катаре, который составляет 11,9 балла, а индекс безопасности этой страны – 88,1 балла.
SM News 16:00
Футбол
«Уэска» во второй раз в истории вышла в Примеру
Ранее «Кадис» впервые за 14 лет вышел в Ла Лигу, в последний раз клуб играл в элитном дивизионе в сезоне-2005/2006.
Чемпионат 17:54