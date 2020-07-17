Общество
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАСС14:27
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Политика
Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»
Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие
НАТО проводит в Черном море военные учения Sea Breeze 2020
Целью учений является улучшение боевой готовности и отработка тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море.
ИА Новороссия 09:03
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Британские исследователи провели эксперимент и установили, что одна из его участниц (речь идет об андском кондоре) пролетела без взмаха крыльями 160 километров.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Политика
Российский пранкер обвинил МИД Польши в непрофессионализме
Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в беседе с РИА Новости объяснил отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН после его с партнером Алексеем Столяровым (Лексус) звонка президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Lenta.ru 16:09
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Футбол
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа
RT на русском 17:03
Экономика
Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru вчера в 21:51
Игры
Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch
Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус 17:01
Общество
Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки
Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки.
iReactor 16:20
Здоровье
В США подтвердился случай заражения человека бубонной чумой от белок
Новых случаев заражения не выявлено. Это первый случай заражения человека чумой в Колорадо с 2015 года.
НТВ 15:11
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия 11:06
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb вчера в 14:24
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель официально представил концепт нового субкомпактного кроссовера Nissan Magnite.
Моя Москва.онлайн 10:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня 12:55
Армия и оружие
Шеф Пентагона ввёл запрет на флаги конфедератов на военных объектах
Вашингтон, 17 июля 2020, 23:23 — REGNUM Пентагон опубликовал документ, строго определяющий перечень флагов, которые можно демонстрировать на объектах военного ведомства, и в котором не числится флаг конфедератов, сообщает 17 июля издание The Hill.
REGNUM 16:23
Автоспорт
Два случая заболевания коронавирусом выявлены в «Формуле-1»
Российская газета 14:35
Политика
Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы 15:09
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Футбол
«Ротор» и «Балтика» поздравили «Лидс» с возвращением в АПЛ
«Ротор», который по итогам сезона-2019/20 ФНЛ занял первое место, поздравил «Лидс», оставив комментарий под постом в твиттере.
Sport24.ru 15:49
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05