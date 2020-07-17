Общество
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАСС14:27
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После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
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ТАСС 14:19
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Evo-rus.com 11:21
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В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
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RT на русском 15:45
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Судя по фото, которое опубликовал пользователь creative0311 в социальной сети Twitter, с точки зрения облика новый Outlander практически полностью "копирует" концепт Engelberg Tourer, представленный в 2019 году.
Новые автомобили 15 июля в 12:05
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Коммерсантъ 10:05
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Вирусологи оценили слова Собянина об иммунитете у 60% москвичей
Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о сформировавшемся коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей является гипотезой.
РБК 14:48
Происшествия
В центре Москвы изнасиловали экс-ведущую музыкального канала
В отеле в центре Москвы сексуальному изнасилованию подверглась 28-летняя экс-ведущая телешоу на одном из музыкальных телеканалов, имя которой не называется, сообщает сайт KP.RU.
Московский Комсомолец 08:34
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Прежний рекорд установлен 12 июля. В тот день в мире зафиксировали более 230 тысяч случаев заражения.
Общественная служба новостей 16:18
Происшествия
Сотрудник НИИ метрологии задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку, работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне
Ранее появилась информация, что несмотря на получение лицензии футбольный клуб либо останется в Национальной лиге, либо перейдет в ПФЛ, так как в «Химках» наблюдаются проблемы с финансированием.
CT news 04:57
Общество
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Королева Британии посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал свыше £32 млн ($41 млн) пожертвований на борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru 15:06
Авто
Hyundai Tucson нового поколения получит четыре двигателя
Наконец, на вершине гаммы окажется гибридная силовая установка от Hyundai Santa Fe и KIA Sorento, в состав которой войдут вышеупомянутый 1,6-литровый бензиновый двигатель T-GDI, 60-сильный электромотор и 6-ступенчатый классический «автомат».
Автоновости дня 09:56
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NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 вчера в 20:53
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Саммит ЕС в Брюсселе рассмотрит план восстановления экономики
Первое очное за время пандемии коронавируса заседание Европейского совета пройдет в Брюсселе 17 и 18 июля с целью согласования позиций государств-членов ЕС по союзному бюджету на 2021-2027 годы и плану антикризисного восстановления экономики NextGenerationEU.
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Армия и оружие
«Кто вас сюда звал?!» — Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место
Американские военные в Сирии снова столкнулись с колонной Вооружённых сил России.
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Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий, которые страна потеряла.
Piter.tv 03:56
Происшествия
В Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
Здоровье
Минздрав назвал медицину в Санкт-Петербурге одной из лучших в России
Санкт-Петербург посетил заместитель Министра здравоохранения Олег Гриднев, который остался более чем доволен уровнем медицины в Северной столице в нелегкое время пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор счел преждевременным открытие общепита в Калининградской области
Калининградское управление Роспотребнадзора считает преждевременным планировавшееся открытие заведений общепита, сообщил в пятницу, 17 июля, пресс-секретарь ведомства Роман Гаранчук.
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Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
Сенатор из Дагестана Сулейман Керимов вошел в топ-10 богатейших россиян по версии журнала Forbes.
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