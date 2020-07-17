Общество

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать113
с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАСС14:27

Подробнее о событии

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБК16:57

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАСС14:27

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известия15:13

Минобрнауки изучает возможность увеличения стипендий до уровня МРОТ

RT на русском14:46

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ru14:45

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ru14:43

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новости16:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
9
Общество

Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от «космического туалета»

РИА Новости 08:09
18
Авто

Toyota презентовала обновленную Toyota Camry

Японская компания Toyota представила обновленную модель Toyota Camry для североамериканского рынка.
NewInform 03:23
22
Политика

Ким Кардашьян призвала к мирному разрешению конфликта Баку и Еревана

Газета.Ru 16:40
14
Кино

Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесена из-за пандемии

Премьера с большим интересом ожидаемого супергеройского сериала канала Disney+ "Сокол и Зимний солдат" (Falcon And The Winter Soldier) предсказуемо не состоится на сервисе в августе.
Российская газета 07:50
1
Общество

Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

Lenta.ru 15:53
510
Музыка

Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов

Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru 08:00
Общество

«Ощущение чуда»: журналистка из США рассказала о путешествии на Алтай

РИА Новости 07:10
3
Общество

Симоньян рассказала, как её домогались

SM News 11:32
3
Общество

Сахалин выкупит «Аврору» для создания дальневосточной авиакомпании

Правительство Сахалинской области выкупит акции «Авроры» (входит в группу «Аэрофлот») для создания дальневосточной авиакомпании, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.
Коммерсантъ 05:42
9
Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
1
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

REGNUM 13:32
163
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама

Беспилотники атаковали территорию Сирии в районе города Саламия в провинции Хама.
Коммерсантъ 19:49
Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
459
Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news 15:05
1
Политика

Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
1
Общество

Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
456
Космос

Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет

МИР 24 16:43
Общество

Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория

Политическая Экспертиза 19:52
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Общество

Внучка Елизаветы II вышла замуж

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж в пятницу, 17 июля.
RT на русском 19:50
5
Футбол

«Милан» — «Болонья»: еще одна победа «россонери»?

«Милан» выиграл три последних домашних матча, но продолжится ли феерия «россонери» 18 июля в поединке с «Болоньей» - мы подготовили прогноз на эту встречу.
Все про Спорт ру 13:25
Общество

В столицу пришло «московское лето»

В столицу пришло «московское лето». Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС в субботу, 18 июля.
Мослента 19:03
1
Общество

Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала

Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru 18:35
6
Армия и оружие

Ударные вертолёты Ми-28НЭ «Ночной охотник» уничтожили бронетехнику противника

Avia.pro 18:36
Кино

Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted

Поторопились: Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.
Российская газета 06:44
21
Политика

Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой

Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски.
Взгляд.ру 07:54
Шоу-бизнес

Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
27
Шоу-бизнес

Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты

Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform вчера в 03:53
114
Технологии

Yota открыла безлимитный доступ к Spotify

За первые сутки после официального запуска Spotify в России трафик пользователей Yota на приложение вырос в 13,5 раз, сообщил оператор Подключить безлимитный доступ к Spotify можно в мобильном приложении Yota или с помощью USSD-команды *111*11#.
TechFusion 04:06
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное