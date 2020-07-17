Общество
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАСС14:27
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Кино
Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесена из-за пандемии
Премьера с большим интересом ожидаемого супергеройского сериала канала Disney+ "Сокол и Зимний солдат" (Falcon And The Winter Soldier) предсказуемо не состоится на сервисе в августе.
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Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
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Коммерсантъ 19:49
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В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
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Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
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Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
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Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
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Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза 19:52
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Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
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Внучка Елизаветы II вышла замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж в пятницу, 17 июля.
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«Милан» — «Болонья»: еще одна победа «россонери»?
«Милан» выиграл три последних домашних матча, но продолжится ли феерия «россонери» 18 июля в поединке с «Болоньей» - мы подготовили прогноз на эту встречу.
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В столицу пришло «московское лето»
В столицу пришло «московское лето». Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС в субботу, 18 июля.
Мослента 19:03
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Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала
Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
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Ударные вертолёты Ми-28НЭ «Ночной охотник» уничтожили бронетехнику противника
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Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
Поторопились: Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.
Российская газета 06:44
Политика
Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой
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Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
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Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты
Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform вчера в 03:53
Технологии
Yota открыла безлимитный доступ к Spotify
За первые сутки после официального запуска Spotify в России трафик пользователей Yota на приложение вырос в 13,5 раз, сообщил оператор Подключить безлимитный доступ к Spotify можно в мобильном приложении Yota или с помощью USSD-команды *111*11#.
TechFusion 04:06