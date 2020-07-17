Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
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В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
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Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
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ToDay News Ufa 02:17
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RT на русском 10:18
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
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В Белом доме убрали портреты Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего
Говорит Москва 03:00
Политика
Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края
Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
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В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек
Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Одесса-Рени», сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
«Монако» выиграл у бельгийского «Серкль Брюгге» 17 июля в товарищеском матче. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел».
ИА Красная Весна вчера в 19:24
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
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Общество
Осужденная Караулова вышла замуж за своего адвоката Елисеева
Караулова в 2015 году активно общалась с террористом ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) и попыталась сбежать в Сирию, но отец нашел ее в Турции и вернул домой.
Слово и Дело 09:28
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
Пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе.
RT на русском 08:41
Общество
Главные федеральные каналы избегают освещения протестов в Хабаровске
Повестка не сильно отличается и в новостной программе России 1. Там также считают, что митинги в Израиле против усиления карантинных мер из-за коронавируса важнее протестов в Хабаровске – митинги в Израиле хотя бы упоминают в одном из сюжетов.
Эхо Москвы 09:02
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
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Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
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Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
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Коммерсантъ вчера в 10:05
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
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Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
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Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News 05:06
Автоспорт
Марко: Мы не можем даже мечтать о подиуме
Команда работала всю ночь, мы внесли множество изменений, но повысить эффективной работы аэродинамики не удалось.
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Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
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