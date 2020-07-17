Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

Подробнее о событии

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русском04:48

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Культуромания 11:20
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv 03:07
816
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
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Происшествия

В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
84
Фигурное катание

Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии

Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.
ТАСС Спорт 09:54
Политика

МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском 11:16
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Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
41
Футбол

Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Общество

В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

URA.Ru 09:07
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Политика

В Белом доме убрали портреты Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего

Говорит Москва 03:00
Политика

Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:31
6
Общество

Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Интерфакс 10:34
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Происшествия

В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек

Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Одесса-Рени», сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
8
Армия и оружие

Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
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Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

«Монако» выиграл у бельгийского «Серкль Брюгге» 17 июля в товарищеском матче. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел».
ИА Красная Весна вчера в 19:24
Здоровье

Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день

Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
2
Общество

Осужденная Караулова вышла замуж за своего адвоката Елисеева

Караулова в 2015 году активно общалась с террористом ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) и попыталась сбежать в Сирию, но отец нашел ее в Турции и вернул домой.
Слово и Дело 09:28
16
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

Пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе.
RT на русском 08:41
123
Общество

Главные федеральные каналы избегают освещения протестов в Хабаровске

Повестка не сильно отличается и в новостной программе России 1. Там также считают, что митинги в Израиле против усиления карантинных мер из-за коронавируса важнее протестов в Хабаровске – митинги в Израиле хотя бы упоминают в одном из сюжетов.
Эхо Москвы 09:02
Политика

В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю

В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
23
Происшествия

Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в Тульской области

Газета.Ru 08:53
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Кино

Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted

Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted.
ToDay News Ufa 07:02
21
Финансы

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ вчера в 10:05
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
758
Общество

Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
13
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Шоу-бизнес

Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News 05:06
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Автоспорт

Марко: Мы не можем даже мечтать о подиуме

Команда работала всю ночь, мы внесли множество изменений, но повысить эффективной работы аэродинамики не удалось.
F1news.ru 11:25
Футбол

Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:32
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