Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Автоспорт
Ф3: Тео Пуршер выиграл субботнюю гонку в Венгрии
F1news.ru 05:41
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
Спорт
Сергей Шубенков показал ответ Минспорта РФ на письмо Путину
Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков опубликовал ответ Министерства спорта РФ на открытое письмо российских легкоатлетов к президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Спорт день за днем 04:12
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Здоровье
В США зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой
В штате Колорадо (США) впервые за пять лет зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой.
Экспресс газета 06:01
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан 03:35
Футбол
Широков посоветовал Федуну играть на уровне «Зенита»
Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался по поводу недовольства судейством Леонида Федуна.
ProstoProSport 03:58
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:55
Футбол
Источник: «Локомотив» договорился о трансфере полузащитника «Бунёдкора»
Узбекистанский клуб «Бунёдкор» и московский «Локомотив» договорились о трансфере 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова, сообщает UPL24.
Чемпионат 06:03
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
Космос
Российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США и Европы
Для испытания космического аппарата «Луна-25», созданного в РФ, будет использовано оборудование из Европы и Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 03:54
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Авто
Опубликовали первые изображения нового кроссовера BMW X1
Сегодня немецкие разработчики проводят тесты нового поколения кроссовера, и в начале лета нам удалось увидеть шпионские фото машины за толстым слоем камуфляжа.
SpeedMe 05:01
Общество
Сенатор Алексей Пушков заявил об угасании США из-за пандемии КОВИД
Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что ухудшение экономического положения США из-за коронавируса подтверждает рискованность прогнозов о быстром выходе Америки из кризиса.
Невские Новости 03:34
Общество
Посольство РФ в Нигерии выяснит данные о захвате танкера с россиянами
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне.
Известия 05:09
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38