Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

Подробнее о событии

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русском04:48

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
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Фигурное катание

Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

Вести.Ru 03:42
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Армия и оружие

Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 04:05
2,3K
Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан 03:35
1,4K
Общество

В России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом

В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 03:51
Политика

Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины

Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUM вчера в 12:27
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Здоровье

Минздрав назвал медицину в Петербурге одной из лучших в России

Медицина в Петербурге на сегодняшний день является одной из лучших в России, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, который накануне, 17 июля, посетил Северную столицу.
78.ru 01:23
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Происшествия

Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы

Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 03:55
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Армия и оружие

Военные США преследовали российские броневики в Сирии

Lenta.ru 16 июля в 08:08
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Шоу-бизнес

Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:55
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Здоровье

В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок

Пациент успешно поборол заболевание. Это единственный за последнее время случай заражения.
Evo-rus.com 03:52
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Хоккей

«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса

Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.
Газета.Ru вчера в 15:37
1
Политика

В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной крымского региона.
РИА Новости 03:43
1
Армия и оружие

В России создадут дальний перехватчик на базе МиГ-31

Генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко рассказал, что на базе истребителя МиГ-31 планируют создать перспективный дальний перехватчик ПАК ДП, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16 июля в 07:48
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Культура

Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая

РИА Новости вчера в 23:31
3
Здоровье

Ярославские больницы возобновляют плановую медпомощь

В Ярославской области в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, с 20 июля начнется очередной этап возобновления плановой медпомощи, сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.
Коммерсантъ Ярославль 02:50
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings вчера в 04:10
Происшествия

В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
3
Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Vprognoze.ru вчера в 03:42
1
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
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Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Корейская компания Hyundai сообщила об отзыве в РФ 18 563 вседорожников Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 11:17
18
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
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Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
3
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,8K
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный альбом

Lenta.ru 03:28
3
Общество

Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами

Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04
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