Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Армия и оружие
Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке
Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 04:05
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан 03:35
Общество
В России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом
В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 03:51
Политика
Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины
Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUM вчера в 12:27
Здоровье
Минздрав назвал медицину в Петербурге одной из лучших в России
Медицина в Петербурге на сегодняшний день является одной из лучших в России, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, который накануне, 17 июля, посетил Северную столицу.
78.ru 01:23
Происшествия
Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы
Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 03:55
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:55
Здоровье
В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок
Пациент успешно поборол заболевание. Это единственный за последнее время случай заражения.
Evo-rus.com 03:52
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Хоккей
«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса
Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной крымского региона.
РИА Новости 03:43
Армия и оружие
В России создадут дальний перехватчик на базе МиГ-31
Генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко рассказал, что на базе истребителя МиГ-31 планируют создать перспективный дальний перехватчик ПАК ДП, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16 июля в 07:48
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Культура
Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая
РИА Новости вчера в 23:31
Здоровье
Ярославские больницы возобновляют плановую медпомощь
В Ярославской области в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, с 20 июля начнется очередной этап возобновления плановой медпомощи, сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.
Коммерсантъ Ярославль 02:50
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings вчера в 04:10
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru вчера в 03:42
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Корейская компания Hyundai сообщила об отзыве в РФ 18 563 вседорожников Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 11:17
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04