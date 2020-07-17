Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

с чего всё началось

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Армия и оружие Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина. 2,3K

Общество В России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом.

Политика Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр. 83

Здоровье Минздрав назвал медицину в Петербурге одной из лучших в России Медицина в Петербурге на сегодняшний день является одной из лучших в России, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, который накануне, 17 июля, посетил Северную столицу. 169

Политика В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной крымского региона. 1

Здоровье Ярославские больницы возобновляют плановую медпомощь В Ярославской области в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, с 20 июля начнется очередной этап возобновления плановой медпомощи, сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 970

Футбол Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.

Происшествия В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек. 3

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства. 12