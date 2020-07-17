Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ
RT на русскомвчера в 04:48
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
Ранее 19 июля стало известно, что убитая женщина — сестра бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.
Известия 12:11
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей вчера в 05:39
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
RT на русском 11:53
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В сети появилось изображение с дизайном обложки игр для Xbox Series X
В сети опубликовали изображение с внешним видом обложки игр для Xbox Series X. На примере упаковки с DiRT 5 можно посмотреть, как может выглядеть дизайн коробки для новой версии консоли.
CyberSport.ru 07:46
Происшествия
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32
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Трамп предсказал бум на бирже перед президентскими выборами в США
Показатели фондового рынка поднимутся до рекордного уровня к президентским выборам в США, которые намечены на 3 ноября.
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Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
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Главы стран ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Брюссель, 19 июля 2020, 11:08 — REGNUM Главы стран Европейского союза прервали свои переговоры о создании антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики союза, которая пострадала от пандемии коронавируса.
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Футбол
Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды
Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru 05:40
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
Футбол
Зенит — Спартак 2:1 (Перерыв)
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба открыл счет в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России против московского "Спартака".
Газета.Ru 12:02
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
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Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
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Политика
Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.
РИА Новости 11:30
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
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Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
News.ru вчера в 07:19
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Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
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Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа, но вводится ряд послаблений, касающихся организованного выезда детских групп на отдых.
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В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
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Sony может выпустить God of War на ПК в августе
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«Ювентус» может продать «Сити» Дугласа Косту
СМИ сообщают, что «Ювентус» может продать хавбека Дугласа Косту.
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В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Политика
Лондону посоветовали ждать жесткого ответа Пекина после запрета Huawei
Профессор Стив Цанг уверен, что Великобритании следует ожидать отрицательной реакции Китая после отказа Лондона от сотрудничества с компанией Huawei.
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