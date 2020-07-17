Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Политика
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч
Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Общество
В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 01:06
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
Политика
В США подготовили новый закон после сведений о «связях» РФ с талибами
Как отмечает RT, это первый подобный законопроект, внесённый в ответ на «заслуживающие доверия» заявления разведки США, которая утверждает, что Москва выплачивала вознаграждения талибам за убийство военнослужащих США.
News.ru 01:44
Армия и оружие
В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном
Известия вчера в 10:28
Происшествия
Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате взрыва газа в жилом доме Кабардино-Балкарской Республики пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Известия 01:53
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июля
За сутки в Москве умерли 14 человек с коронавирусом, общее число жертв инфекции в столице выросло до 4285 Темпы спада российской экономики в июне замедлились по сравнению с активной фазой карантинных мер: если в апреле ВВП сократился на 12%, то в июне сокращение составило 6,4%.
РБК 02:38
Футбол
Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Soccer.ru 02:19
Общество
В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Политика
Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК вчера в 09:24
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:39
Общество
Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
Здоровье
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил агентству, что коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости в осенне-зимний, зимне-весенний период.
Lenta.ru 02:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Транспорт
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ вчера в 03:02
Происшествия
Ещё 114 случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области
В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 114 новых случаев коронавируса, выписаны из больниц 146 человек, скончались три пациента.
АиФ Новосибирск 01:37
Общество
Пятнадцать выпускников Ленобласти сдали первый этап ЕГЭ на 100 баллов
Санкт-Петербург, 17 июля 2020, 16:01 — REGNUM Стали известны результаты первого этапа единого государственного экзамена, сданного выпускниками Ленинградской области 3 июля.
REGNUM вчера в 09:01
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Общество
В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сегодня, 18 июля, региональный оперативный штаб.
FreeNews-Volga 02:36