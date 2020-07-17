Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

Подробнее о событии

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

Минобрнауки изучает возможность увеличения стипендий до уровня МРОТ

RT на русскомвчера в 14:46

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Политика

Депутат Рады назвал способ спасти Украину

Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
203
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч

Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
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Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
10
Общество

В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 01:06
2,1K
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
2,3K
Политика

В США подготовили новый закон после сведений о «связях» РФ с талибами

Как отмечает RT, это первый подобный законопроект, внесённый в ответ на «заслуживающие доверия» заявления разведки США, которая утверждает, что Москва выплачивала вознаграждения талибам за убийство военнослужащих США.
News.ru 01:44
Армия и оружие

В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном

Известия вчера в 10:28
5
Происшествия

Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате взрыва газа в жилом доме Кабардино-Балкарской Республики пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Известия 01:53
Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
1
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июля

За сутки в Москве умерли 14 человек с коронавирусом, общее число жертв инфекции в столице выросло до 4285 Темпы спада российской экономики в июне замедлились по сравнению с активной фазой карантинных мер: если в апреле ВВП сократился на 12%, то в июне сокращение составило 6,4%.
РБК 02:38
1
Футбол

Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Soccer.ru 02:19
Общество

В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку

Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Политика

Особое мнение: Григорий Юдин

Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
48
Происшествия

СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК вчера в 09:24
30
Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
34
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
16
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
707
Политика

Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:39
19
Общество

Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд

По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
6
Здоровье

Названы сроки второй волны коронавируса в России

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил агентству, что коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости в осенне-зимний, зимне-весенний период.
Lenta.ru 02:21
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7K
Транспорт

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
18
Шоу-бизнес

Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки

Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ вчера в 03:02
31
Происшествия

Ещё 114 случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 114 новых случаев коронавируса, выписаны из больниц 146 человек, скончались три пациента.
АиФ Новосибирск 01:37
2
Общество

Пятнадцать выпускников Ленобласти сдали первый этап ЕГЭ на 100 баллов

Санкт-Петербург, 17 июля 2020, 16:01 — REGNUM Стали известны результаты первого этапа единого государственного экзамена, сданного выпускниками Ленинградской области 3 июля.
REGNUM вчера в 09:01
5
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
71
Общество

В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сегодня, 18 июля, региональный оперативный штаб.
FreeNews-Volga 02:36
1,3K
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