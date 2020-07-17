Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

Подробнее о событии

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русском04:48

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Газета.Ru 07:51
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Общество

Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру

Как пишет издание, бывшая жена продюсера Елена Пригожина вложила занятые средства в развитие своего бизнеса, но в итоге не смогла вернуть долг, и квартиру изъяли.
Lenta.ru вчера в 22:20
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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
2,9K
Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
1,3K
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан 03:35
1,4K
Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
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Авто

Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России

Мультимедийная система имеет 10,25-дюймовый сенсорный экран, предусматривает подключение к системе смартфона.
Evo-rus.com вчера в 05:35
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Футбол

СМИ: Футболист «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении по футболу.
RT на русском 08:28
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
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Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Котировки европейской валюты на Московской бирже впервые с 4 мая 2020 года превысили отметку 82 рублей.
Российская газета вчера в 06:46
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Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
76
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
5
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Происшествия

В СКР раскрыли новые детали в деле об убийстве семьи Николая II

Следственный комитет РФ продолжает расследование дела о гибели членов царской семьи, возобновленного в 2015 году.
БИЗНЕС Online вчера в 02:50
1,8K
Общество

Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе

Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
19
Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru вчера в 17:45
19
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
7
Общество

Уровень воды на китайской ГЭС превысил опасную отметку

News.ru 06:43
6
Технологии

Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников

В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
1
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
7
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Происшествия

В Воронежской области в ДТП погибли три человека

Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,9K
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Происшествия

В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского

Сотрудники правоохранительных органов Центрального района возбудили административное дело.
Evo-rus.com вчера в 06:31
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Здоровье

Опасным продуктом для гипертоников назвали ученые картофель

Live24 вчера в 00:53
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