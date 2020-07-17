Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
Читать в источнике
Комментировать399
с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

Подробнее о событии

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русском04:48

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Армия и оружие

Пашинян счел нужным выйти из «круговорота» обвинений с Азербайджаном

Говоря о продолжающемся конфликте с Азербайджаном, Пашинян заявил о необходимости «выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня».
РБК 16:16
5
Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18:34
2
Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
3
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
96
Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Жители Хабаровска и Владивостока снова вышли на улицы своих городов с плакатами и лозунгами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн 02:31
Армия и оружие

NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
235
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

Джессика Бил отреагировала на слухи об измене Джастина Тимберлейка.
StarHit.ru 16:55
Политика

CNN: Портреты Клинтона и Буша-младшего убрали из фойе Белого дома

Экономика сегодня 13:13
2
Футбол

Арбитр Федотов: Турбин отнял €30 млн у ЦСКА и подарил их «Локомотиву»

Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил 30 миллионов евро «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА.
Metaratings 17:57
2
Финансы

В ПФР пообещали рост пенсий к 2023 году

ПФР РФ опубликовал проект собственного бюджета с планом индексации пенсионных выплат в период вплоть до 2023 года.
Live24 08:50
62
Кино

Стал известен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

ФАН 16 июля в 23:14
2
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
411
Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
10
Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна 16:51
1
Футбол

«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана

Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru 17:59
Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
424
Общество

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
316
Армия и оружие

Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
129
Космос

Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию

Стало известно, что Пентагон собирается запустить свою собственную космическую мини-станцию.
ToDay News Ufa 11:33
34
Общество

Некоторые родители получат выплаты по три тысячи рублей до 31 августа

Некоторые семьи могут рассчитывать еще на выплаты в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка.
iReactor 18:51
Футбол

«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе

«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru 09:55
Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года

МИР 24 16 июля в 20:53
5
Здоровье

До 4 баллов. Южноуральцев ожидает сильная магнитная буря

Мощность магнитной бури астрономы определили в 4 балла.
31 канал Челябинска 16 июля в 01:01
12
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК 18:43
3
Происшествия

Мужчину ранили из пневматики на востоке Москвы

Мужчина получил ранение из пневматического оружия в ходе конфликта с неизвестным на востоке столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
ТАСС 18:17
Общество

Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина

РИА Новости 07:51
146
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
299
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости 08:05
128
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 16 июля в 22:51
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное