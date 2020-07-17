Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
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Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
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NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
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Арбитр Федотов: Турбин отнял €30 млн у ЦСКА и подарил их «Локомотиву»
Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил 30 миллионов евро «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА.
Metaratings 17:57
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В ПФР пообещали рост пенсий к 2023 году
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Live24 08:50
Кино
Стал известен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
ФАН 16 июля в 23:14
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
Игры
С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна 16:51
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана
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Sport.ru 17:59
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
Космос
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
Стало известно, что Пентагон собирается запустить свою собственную космическую мини-станцию.
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«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе
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NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
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До 4 баллов. Южноуральцев ожидает сильная магнитная буря
Мощность магнитной бури астрономы определили в 4 балла.
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Происшествия
Мужчину ранили из пневматики на востоке Москвы
Мужчина получил ранение из пневматического оружия в ходе конфликта с неизвестным на востоке столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
ТАСС 18:17
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
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Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 16 июля в 22:51