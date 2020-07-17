Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАСС17 июля в 14:27
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Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ
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Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID
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Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ
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Лезги газет 01:51
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Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
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