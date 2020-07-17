Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ
RT на русскомвчера в 04:48
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Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Футбол
Московский ФК «Спартак» может обзавестись фарм-клубом в РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» может оказать финансовую помощью подмосковному ФК «Химки», чтобы те смогли принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2020/21.
Mockva.ru вчера в 16:35
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье
RT на русском 09:07
Кино
Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Василия Ливанова
Народные новости 07:14
Происшествия
Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели
Посетители парка аттракционов в Нальчике восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели.
Lenta.ru 09:27
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Политика
Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде
Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
Известия 09:11
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Экономика
Михаил Хазин назвал способ спасения от девальвации рубля
Экономист Михаил Хазин рассказал, как спастись от девальвации рубля, и заявил, что Центробанк не проводит независимую политику.
Петербургский дневник 17 июля в 09:02
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
Океанологами из США было обнаружено шестнадцать разновидностей глубоководных рыб у побережья Калифорнии, отражающих лишь 0,04 процента падающего на них цвета.
Discover24 17 июля в 08:11
Космос
NASA представило новый шестиколёсный марсоход «Настойчивость»
Общественное телевидение России 17 июля в 07:30
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ru 09:37
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
Происшествия
Жители Нижнего Новгорода жалуются на сильный запах газа
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 16:39 — REGNUM Жители многих районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем почувствовали сильный запах газа.
REGNUM 09:39
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Политика
В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»
DixiNews вчера в 03:48
Общество
Путин распорядился провести юридический форум в Петербурге в 2021 году
Президент Владимир Путин распорядился провести Петербургский международный юридический форум в мае 2021 года.
РБК 09:32
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Политика
Прокурор штата Орегон подаст в суд на силовые ведомства США
Прокурор штата Орегон Эллен Розенблум подаст судебный иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств США за нарушения прав человека во время протестов, сообщает Associated Press.
Газета.Ru вчера в 11:14