Экономика

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

Подробнее о событии

Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

RT на русском04:48

Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
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Космос

Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа

Известия вчера в 23:10
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Политика

Особое мнение: Григорий Юдин

Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Происшествия

В элитном московском отеле нашли тело блогера Анны Амбарцумян

В элитном московском отеле "Петр Первый" обнаружили тело популярного Instagram-блогера Анны Амбарцумян.
Газета.Ru 07:27
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Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ 06:27
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Политика

Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края

Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
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Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован

Собор Святых Петра и Павла в Нанте, один из крупнейших готических храмов Франции, был заложен в 1434 году и строился на протяжении более четырех с половиной веков.
Российская газета 06:34
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Армия и оружие

Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры

Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры.
RT на русском 07:36
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Политика

Верховный муфтий Египта назвал недопустимым превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть знаменитого собора Святой Софии, который около 10 веков был христианским храмом, затем, почти 5 веков – мечетью, а с 1935 года был музеем.
Эхо Москвы 06:33
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Армия и оружие

США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров

Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
Lenta.ru 07:41
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Общество

Посольство РФ в Нигерии выяснит данные о захвате танкера с россиянами

Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне.
Известия 05:09
11
Армия и оружие

Внезапная проверка: войска выдвинулись на полигоны

По тревоге были подняты экипажи кораблей Каспийской флотилии и береговые войска – морской пехоте при поддержке артиллеристов предстоит отбить попытку высадки десанта.
Вести.Ru 00:16
Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
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Общество

Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований

RT на русском 06:37
Политика

Иран отправил во Францию черные ящики сбитого украинского самолета

Черные ящики сбитого иранскими войсками украинского пассажирского самолета были отправлены во Францию.
Коммерсантъ 07:34
Происшествия

Сильный ливень затопил улицы и машины в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за сильного дождя оказались подтоплены несколько улиц в разных районах. Автомобили на ряде улиц оказались затоплены.
Южный автомобиль вчера в 02:47
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Здоровье

Диетолог перечислила пять самых вредных для здоровья продуктов

Профиль вчера в 15:36
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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Армия и оружие

Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

На видео российский военнослужащий напоминает американскому военному, что российские Вооруженные силы присутствуют на территории САР по приглашению президента Башара Асада, и спрашивает, на каком основании там находятся войска США.
Газета.Ru 07:07
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Культура

Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске

Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
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Космос

Астрономы обнаружили в космосе загадочные круги из радиоволн ORC

Астрономы из Университета Западного Сиднея озадачены обнаруженными в космосе загадочными кругами из слабых радиоволн, так как прежде они ничего подобного не наблюдали.
Актуальные Новости вчера в 11:06
Политика

В Евросоюзе выступили против санкций в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против политики угрозы и применения санкций странами, в том числе и в отношении трубопровода «Северный поток – 2», которые пытаются таким образом повлиять на внутренние дела Европы.
Rambler News Service 06:24
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Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере узбекского форварда

Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес

Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом

NewInform вчера в 13:27
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
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Политика

Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

Московский Комсомолец 00:12
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Общество

В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сегодня, 18 июля, региональный оперативный штаб.
FreeNews-Volga 02:36
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru вчера в 02:43
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Футбол

Евсеев пожелал Газизову в «Спартаке» достижения больших результатов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днём рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который теперь занимает аналогичную должность в московском «Спартаке».
RT на русском 05:14
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