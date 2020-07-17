Экономика
REGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
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с чего всё началось
Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.ТАССвчера в 14:27
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Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
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Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Происшествия
В элитном московском отеле нашли тело блогера Анны Амбарцумян
В элитном московском отеле "Петр Первый" обнаружили тело популярного Instagram-блогера Анны Амбарцумян.
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Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ 06:27
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
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Происшествия
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован
Собор Святых Петра и Павла в Нанте, один из крупнейших готических храмов Франции, был заложен в 1434 году и строился на протяжении более четырех с половиной веков.
Российская газета 06:34
Армия и оружие
Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры
Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры.
RT на русском 07:36
Политика
Верховный муфтий Египта назвал недопустимым превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть знаменитого собора Святой Софии, который около 10 веков был христианским храмом, затем, почти 5 веков – мечетью, а с 1935 года был музеем.
Эхо Москвы 06:33
Армия и оружие
США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров
Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
Lenta.ru 07:41
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Общество
Посольство РФ в Нигерии выяснит данные о захвате танкера с россиянами
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне.
Известия 05:09
Армия и оружие
Внезапная проверка: войска выдвинулись на полигоны
По тревоге были подняты экипажи кораблей Каспийской флотилии и береговые войска – морской пехоте при поддержке артиллеристов предстоит отбить попытку высадки десанта.
Вести.Ru 00:16
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Политика
Иран отправил во Францию черные ящики сбитого украинского самолета
Черные ящики сбитого иранскими войсками украинского пассажирского самолета были отправлены во Францию.
Коммерсантъ 07:34
Происшествия
Сильный ливень затопил улицы и машины в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за сильного дождя оказались подтоплены несколько улиц в разных районах. Автомобили на ряде улиц оказались затоплены.
Южный автомобиль вчера в 02:47
Здоровье
Диетолог перечислила пять самых вредных для здоровья продуктов
Профиль вчера в 15:36
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Армия и оружие
Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии
На видео российский военнослужащий напоминает американскому военному, что российские Вооруженные силы присутствуют на территории САР по приглашению президента Башара Асада, и спрашивает, на каком основании там находятся войска США.
Газета.Ru 07:07
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
Космос
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круги из радиоволн ORC
Астрономы из Университета Западного Сиднея озадачены обнаруженными в космосе загадочными кругами из слабых радиоволн, так как прежде они ничего подобного не наблюдали.
Актуальные Новости вчера в 11:06
Политика
В Евросоюзе выступили против санкций в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против политики угрозы и применения санкций странами, в том числе и в отношении трубопровода «Северный поток – 2», которые пытаются таким образом повлиять на внутренние дела Европы.
Rambler News Service 06:24
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform вчера в 13:27
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Политика
Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку
Московский Комсомолец 00:12
Общество
В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сегодня, 18 июля, региональный оперативный штаб.
FreeNews-Volga 02:36
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru вчера в 02:43
Футбол
Евсеев пожелал Газизову в «Спартаке» достижения больших результатов
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днём рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который теперь занимает аналогичную должность в московском «Спартаке».
RT на русском 05:14