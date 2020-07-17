Общество

REGNUMREGNUMСтуденческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
ТАССвчера в 14:27

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Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ

РБКвчера в 16:57

Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

URA.Ruвчера в 14:45

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Известиявчера в 15:13

Минобрнауки изучает возможность увеличения стипендий до уровня МРОТ

RT на русскомвчера в 14:46

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

РИА Новостивчера в 16:10

Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 14:43

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ

ТАССвчера в 14:27
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Армия и оружие

Российский «Маркер» в США сочли плохой идеей

Американские эксперты раскритиковали идею управлять голосом боевым роботом «Маркер».
Что происходит вчера в 15:49
87
Общество

Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала

Интерфакс вчера в 23:06
447
Армия и оружие

Представитель Минобороны Азербайджана угрожает ракетой Армянской АЭС

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по армянской атомной электростанции.
Евразия Daily 16 июля в 10:54
3,2K
Общество

Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд

По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
5
Происшествия

В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19

Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
3
Общество

Чешский знакомый Сафронова отрицает связь со спецслужбами

Ранее СМИ сообщили, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Накануне.Ru вчера в 08:24
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Политика

На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Сам задержанный утверждает, что медали предназначались для харьковских ветеранов войны. В СБУ подтвердили факт изъятия медалей.
Общественная служба новостей вчера в 13:39
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Происшествия

В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Общество

Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов NASA советском туалете

На праздновании годовщины стыковки советского и американского космических кораблей "Союз" и "Аполлон" дважды Герой СССР признался, что астронавты из американского агентства были по-настоящему поражены, впервые увидев ассенизационное устройство на советском корабле.
Территория новостей вчера в 11:02
19
Здоровье

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию COVID-19, а их симптомы практически неотличимы, предупреждает Хошен.
Известия вчера в 22:58
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Общество

СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье

В США подтвердился случай заражения человека бубонной чумой от белок

Новых случаев заражения не выявлено. Это первый случай заражения человека чумой в Колорадо с 2015 года.
НТВ вчера в 15:11
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Путешествия

Туроператоры предположили возможные сроки восстановления отрасли

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о возможных сроках восстановления туристического бизнеса.
Газета.Ru 00:13
3
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru вчера в 12:29
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Политика

Депутат Рады назвал способ спасения Украины

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM 00:35
102
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 06:25
1,2K
Политика

США подготовили законопроект после «сговора» России с талибами

Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» (организация запрещена в РФ) афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматуллу Азизи.
Lenta.ru 00:41
Здоровье

Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде

Что пришло на смену деликатесам, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
РИА Новости вчера в 21:56
1
Армия и оружие

Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС

Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.
Lenta.ru вчера в 17:21
7
Общество

Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
4
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
14
Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в канадском городе Оквилл, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
10
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Футбол

Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки

6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия вчера в 13:46
4
Общество

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза

"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу.
Интерфакс вчера в 21:17
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Евразийская экономическая комиссия утвердила скорректированный технический регламент Таможенного союза, касающийся безопасности автомобилей.
Новые автомобили вчера в 22:53
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
7
Политика

Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:39
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