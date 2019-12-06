Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСтудент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»

Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
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Валерий Фадеев
Я дважды публично призывал суд проявить гуманность в отношении, в том числе Егора Жукова. Считаю, это достижением. Надеюсь, решение было принято в результате, в том числе наших обращений.
— Валерий Фадеев, российский журналистРоссийская газета 03:13

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