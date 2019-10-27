В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовил убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.

с чего всё началось

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

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