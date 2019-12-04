Наука

ФедералПрессФедералПрессСтудент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде. Эту загадку не могли разгадать ученые на протяжении 100 лет.
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