Наука
ФедералПрессСтудент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде. Эту загадку не могли разгадать ученые на протяжении 100 лет.
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Швейцарский студент решил физическую задачу, не дававшуюся ученым 100 лет
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