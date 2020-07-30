Происшествия
РИА НовостиВ Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими прошлым летом, сообщили РИА Новости в суде.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Футбол
СМИ: Семак может возглавить «Спартак» в случае ухода из «Зенита»
Сергей Семак может остаться работать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в случае своего ухода с поста главного тренера «Зенита».
RT на русском 12:32
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
Футбол
Экс-тренер «Челси»: Абрамович сослал бы меня в Сибирь, если бы клуб занял четвёртое место
Если бы несколько лет назад „Челси“ занял четвёртое место, Абрамович сослал бы меня в Сибирь.
Чемпионат 12:38
Общество
На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки
Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
Bloomberg: 12 миллионам американцев грозит нищета
Если не будут утверждены пособия по безработице, принят второй пакет стимулов и увеличены ежемесячные дотации на покупку продуктов питания, то миллионам американцев грозят тяжелые времена, заявил один из авторов исследования Грегори Ас.
Народные новости 10:48
Политика
От имени президента. Гайдукевич представит Лукашенко на теледебатах
Депутат парламента Олег Гайдукевич сообщил, что будет представлять действующего белорусского президента Александра Лукашенко на предвыборных теледебатах.
Радио Sputnik 06:12
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Политика
США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года
Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана.
Деловое.ТВ 12:45
Происшествия
Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы
Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Автоспорт
Перес не прошел тест на коронавирус в Сильверстоуне
В преддверии британского Гран При в Сильверстоуне гонщик Racing Point Серхио Перес не приехал на трассу в четверг.
Motorsport.com Россия 10:19
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Экономика
В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»
Отношения между акционерами ГМК «Норникель» ухудшились, контролирующий около 28% в капитале компании Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров.
РБК 12:00
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Фигурное катание
Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт 09:50
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52