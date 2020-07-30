Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими прошлым летом, сообщили РИА Новости в суде.

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

Политика Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета. 13

Общество Bloomberg: 12 миллионам американцев грозит нищета Если не будут утверждены пособия по безработице, принят второй пакет стимулов и увеличены ежемесячные дотации на покупку продуктов питания, то миллионам американцев грозят тяжелые времена, заявил один из авторов исследования Грегори Ас. 1

Политика От имени президента. Гайдукевич представит Лукашенко на теледебатах Депутат парламента Олег Гайдукевич сообщил, что будет представлять действующего белорусского президента Александра Лукашенко на предвыборных теледебатах.

Общество Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. 6

Политика США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана. 1

Футбол Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Общество Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек» Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД. 68

Автоспорт Перес не прошел тест на коронавирус в Сильверстоуне В преддверии британского Гран При в Сильверстоуне гонщик Racing Point Серхио Перес не приехал на трассу в четверг.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Фигурное катание Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 4