Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими прошлым летом, сообщили РИА Новости в суде.
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Дипломат назвал «театром абсурда» приговор американскому студенту в РФ

Интерфакс10:51

Суд в Москве приговорил гражданина США к 9 годам колонии по делу о нападении на полицейских при задержании

Новая газета08:26

Бывшего американского морпеха приговорили к 9 годам колонии по делу о нападении на полицейского в Москве

Дождь05:51

Студента из США посадили на девять лет за нападение на полицейских в Москве

Lenta.ru07:18

В Москве уроженца США осудили на девять лет за нападение на полицейских

REGNUM05:54

В Москве американский гражданин осужден на 9 лет колонии за драку с полицейскими

Эхо Москвы09:04

Что известно о деле американского студента, напавшего на полицейских в Москве

ТАСС06:04
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Футбол

СМИ: Семак может возглавить «Спартак» в случае ухода из «Зенита»

Сергей Семак может остаться работать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в случае своего ухода с поста главного тренера «Зенита».
RT на русском 12:32
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Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
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Космос

Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
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Футбол

Экс-тренер «Челси»: Абрамович сослал бы меня в Сибирь, если бы клуб занял четвёртое место

Если бы несколько лет назад „Челси“ занял четвёртое место, Абрамович сослал бы меня в Сибирь.
Чемпионат 12:38
Общество

На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки

Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
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Общество

Bloomberg: 12 миллионам американцев грозит нищета

Если не будут утверждены пособия по безработице, принят второй пакет стимулов и увеличены ежемесячные дотации на покупку продуктов питания, то миллионам американцев грозят тяжелые времена, заявил один из авторов исследования Грегори Ас.
Народные новости 10:48
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Политика

От имени президента. Гайдукевич представит Лукашенко на теледебатах

Депутат парламента Олег Гайдукевич сообщил, что будет представлять действующего белорусского президента Александра Лукашенко на предвыборных теледебатах.
Радио Sputnik 06:12
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
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Общество

В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
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Общество

Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
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Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
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Политика

США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года

Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана.
Деловое.ТВ 12:45
1
Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
3
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову до 22 января 2021 года

МР7.ру 09:46
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
682
Общество

Сын бывшего генерального прокурора Артем Чайка развелся с женой

StarHit.ru 12:35
21
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
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Футбол

Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
68
Общество

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Автоспорт

Перес не прошел тест на коронавирус в Сильверстоуне

В преддверии британского Гран При в Сильверстоуне гонщик Racing Point Серхио Перес не приехал на трассу в четверг.
Motorsport.com Россия 10:19
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Экономика

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

Отношения между акционерами ГМК «Норникель» ухудшились, контролирующий около 28% в капитале компании Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров.
РБК 12:00
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт 09:50
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
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Происшествия

Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
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