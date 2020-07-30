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Интерфакс
Интерфакс

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании. Американский студент признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Студента из США посадили на девять лет за нападение на полицейских в Москве

Lenta.ru07:18
REGNUM

В Москве уроженца США осудили на девять лет за нападение на полицейских

REGNUM05:54
Эхо Москвы

Головинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии американского студента Тревора Рида

Эхо Москвы06:06
Аргументы и Факты

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейского

Аргументы и Факты06:57
Дождь

Бывшего американского морпеха приговорили к 9 годам колонии по делу о нападении на полицейского в Москве

Дождь05:51
Интерфакс

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс05:47
ТАСС

Что известно о деле американского студента, напавшего на полицейских в Москве

ТАСС06:04

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 12:32
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Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета05:58
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Боец UFC Валиев раскритиковал Петра Яна за оскорбление Орловского

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев, который дебютирует в UFC 2 августа, прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и бывшего чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского.
Чемпионат05:01

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
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Пашинян ответил на обвинения о непризнании Крыма частью России

Пост главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симонян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах негативную реакцию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Евразия.Эксперт28 июля в 10:05
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В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

Оригинальная карта GTA IV По словам инсайдера, декабрьское обновление добавит Либерти-Сити в Online и одиночную игру, в также появится возможность грабить золотые резервы города с максимальной наградой в 10 миллионов долларов.
The GEEKвчера в 10:29
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