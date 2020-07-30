Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании. Американский студент признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.В источнике
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