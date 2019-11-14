Происшествия

Sputnik ЛитваSputnik ЛитваВ колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

Стрельба в колледже Благовещенска Правоохранители предполагают, что устроивший стрельбу покончил жизнь самоубийством, а причиной инцидента мог стать конфликт между сверстниками. При этом в Минпросвещения России заявили, что стрелявший студент не был замечен в асоциальном поведении.
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Во время стрельбы в колледже Благовещенска было больше 150 человек

Амур.инфо01:41

Стрельба в благовещенском колледже. Обобщение

Интерфакс02:48

Подробности с места стрельбы и гибели студента колледжа Благовещенска

РЕН ТВвчера в 21:26

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже: двое погибших, трое раненых

АСН24вчера в 20:52

Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

ТАССвчера в 22:27

«Мам, у нас стреляли»: студенты благовещенского колледжа выходят на связь с родителями

Амурская правда01:15

Устроивший стрельбу в благовещенском колледже был один, заявил губернатор

РИА Новостивчера в 23:12
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В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
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На распродаже AliExpress россияне потратили рекордное число денег

Россияне потратили на распродаже AliExpress 11 ноября рекордные 17,2 млрд рублей.
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Областная газета 03:30
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Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
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В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
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Политика

МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
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Глава ФРС озвучил причину замедления роста экономики США

Ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры повлияли на темпы роста экономики США.
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Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче

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