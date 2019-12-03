Наука

ИзвестияИзвестияСтудент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади. Об этом пишет Neue Züricher Zeitung.
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Студент раскрыл столетнюю тайну пузырьков, которые не всплывают

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