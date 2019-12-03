Наука
ИзвестияСтудент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади. Об этом пишет Neue Züricher Zeitung.
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Швейцарский студент решил физическую задачу, не дававшуюся ученым 100 лет
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Общество
В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
Происшествия
В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Кино
Вышел новый трейлер комикс-сериала «Кризис на бесконечных землях»
Телеканал CW выпустил новый трейлер предстоящего кроссовер-сериала «Кризис на бесконечных землях».
Футбол
«Манчестер Сити» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса
Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба, рапортует издание Football-Italia.
Шоу-бизнес
Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем
Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»
Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина призвал Владимира Познера уехать из России.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Гаджеты
В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme
Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
Происшествия
В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа
Общество
В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий
«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», — говорится в документе.
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Наука
Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Шоу-бизнес
Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой
Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Футбол
«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Общество
Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
Общество
Останки советского солдата нашли на вилле немецкого телеведущего
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Политика
Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео
Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Шоу-бизнес
Киркоров показал на видео подарки со дня рождения дочери
Знаменитый российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров снял видео, в котором показал пользователям Сети подарки, преподнесенные Алле-Виктории на день рождения.
Технологии
В «Ростелекоме» разработали новый метод борьбы с хакерами
Эксперты «Ростелекома» уверены, что таким способом удастся собрать информацию о новых методах хакерских взломов.