Наука
ИзвестияСтудент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади. Об этом пишет Neue Züricher Zeitung.
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Швейцарский студент решил физическую задачу, не дававшуюся ученым 100 лет
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Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
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Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Авто
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Болельщики ЦСКА вступились за арестованных фанатов «Спартака»
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Берлин добивается единства по газу всех членов ЕС: о критике Киева
Стабильные поставки газа из России позволяют им, сохраняя конкурентные позиции на многих рынках, реализовывать новую энергетическую политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова глава комитета Бундестага по экономике и энергетике.
Общество
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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При написании сочинения школьники могли пользоваться орфографическим словарем.
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
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Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC
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Космос
ESA проведет миссию HERA по отклонению астероидов
Общество
В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав
Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин разъяснил, почему из экзамена на получение прав могут убрать "площадку".
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В одесском колледже вспыхнул пожар
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан
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Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
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Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии
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Руководитель МИД Украины добавил, что это пока общие фразы, которые лишь по завершении встречи глав стран будут указаны в документе.
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В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО
Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.
Общество
Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.