Наука

ИзвестияИзвестияСтудент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади. Об этом пишет Neue Züricher Zeitung.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Швейцарский студент решил физическую задачу, не дававшуюся ученым 100 лет

Неделя Новостейвчера в 01:38

Студент решил физическую загадку, которую не могли разгадать целый век

ТАСС Наука 04:39

Студенту удалось решить загадку по физике столетней давности

Российская газетавчера в 10:15

Студент решил физическую загадку, которую не могли объяснить целый век

РЕН ТВвчера в 11:01

Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет

РИА Новостивчера в 12:44

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Известиявчера в 21:00

Студент раскрыл столетнюю тайну пузырьков, которые не всплывают

Хайтек+вчера в 06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Политика

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Интерфакс 04:47
Политика

Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев

В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Российская газета 03:33
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 17 человек

В ДТП в Воронежской области при опрокидывании рейсового автобуса пострадали семнадцать человек, медики оценивают полученные ими травмы как легкие или средней тяжести.
Shraibikus News вчера в 08:06
Общество

РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии

В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Lenta.ru 04:02
Гаджеты

Qualcomm создала подэкранный сканер отпечатка сразу для двух пальцев

Qualcomm представила новую версию ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев.
Crypto-News 03:30
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 03:24
Культура

Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал, что телевизионный проект ждет в будущем.
ФАН 03:27
Общество

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 04:03
Авто

Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года

Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
Автоновости дня вчера в 22:26
Футбол

Болельщики ЦСКА вступились за арестованных фанатов «Спартака»

Комсомольская правда 04:25
Политика

Берлин добивается единства по газу всех членов ЕС: о критике Киева

Стабильные поставки газа из России позволяют им, сохраняя конкурентные позиции на многих рынках, реализовывать новую энергетическую политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова глава комитета Бундестага по экономике и энергетике.
REGNUM 01:34
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
РБК 02 декабря в 08:35
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Общество

Хабаровские школьники написали итоговое сочинение

При написании сочинения школьники могли пользоваться орфографическим словарем.
PROkhab.ru 00:06
Происшествия

В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Российская газета 01:38
Армия и оружие

Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

Российская газета вчера в 07:56
Экономика

Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая

Россельхознадзор с 18 декабря 2019 ограничит поставки в Россию говядины и субпродуктов ряда предприятий Аргентины и Парагвая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 03:32
Космос

ESA проведет миссию HERA по отклонению астероидов

Что происходит 02 декабря в 12:10
Общество

В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин разъяснил, почему из экзамена на получение прав могут убрать "площадку".
РИА Новости 04:30
Происшествия

В одесском колледже вспыхнул пожар

РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес

Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан

RuNews24.ru 02 декабря в 17:37
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Происшествия

Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у четырех членов Либертарианской партии России, в том числе у ее председателя Сергея Бойко, сообщается в Telegram-канале партии.
Ведомости 00:30
Политика

МИД Украины раскрыл нюансы итогового документа «нормандского саммита»

Руководитель МИД Украины добавил, что это пока общие фразы, которые лишь по завершении встречи глав стран будут указаны в документе.
RuNews24.ru 03:52
Игры

Halo: Reach вышла на четвертое место по онлайну в Steam

CyberSport.ru 02:44
Политика

В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.
ТАСС 04:52
Общество

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное