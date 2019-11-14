Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСтудент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

В колледже Благовещенска сегодня произошла стрельба. К наряду ДПС подбежал молодой человек, сообщив, что неизвестный открыл огонь в расположенном рядом учебном заведении. На втором этаже полицейские увидели студента с оружием, который выстрелил в сторону полицейских.
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Стрельба в благовещенском колледже. Обобщение

Интерфакс02:48

Во время стрельбы в колледже Благовещенска было больше 150 человек

Амур.инфо01:41

«Мам, у нас стреляли»: студенты благовещенского колледжа выходят на связь с родителями

Амурская правда01:15

Случаи стрельбы в российских школах. Хронология

ТАСС03:36

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже: двое погибших, трое раненых

АСН24вчера в 20:52

Подробности с места стрельбы и гибели студента колледжа Благовещенска

РЕН ТВвчера в 21:26

Устроивший стрельбу в благовещенском колледже был один, заявил губернатор

РИА Новостивчера в 23:12
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Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

ТАСС 01:58
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия

Занятия в амурском колледже после стрельбы отменены до понедельника

Российская газета 04:31
Общество

Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT

Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
REGNUM 02:22
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Политика

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Газета.Ru 01:55
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Политика

Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ

Возглавляющему МГУ с 1992 г. Садовничему, которому в апреле исполнилось 80 лет, полномочия продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. Хотя накануне второго переназначения в научном сообществе говорили, что ректор может покинуть свой пост и стать почетным президентом МГУ.
Ведомости 04:27
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Спорт

Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Политика

Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин

Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.
РБК 03:49
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП

Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
REGNUM 00:50
Происшествия

В Москве задержан бизнесмен, обманувший паралимпийскую спортсменку

BFM.ru 04:10
Общество

Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд

Министерство обороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
РБК 03:55
Общество

Кузбасская полиция усмотрела нацистскую символику в числе 55

Полиция города Калтан Кемеровской области составила протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики) на юриста Дмитрия Миропольцева.
Тайга.инфо 02:10
Политика

МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Происшествия

На Урале мужчина пришел с топором в школу

Житель села Махнево (Свердловская область) Илья Перевалов напугал детей и учителей, когда пришел с топором в местную начальную школу.
URA.Ru 01:12
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

В Роструде рассказали о новом виде мошенничества

В России появился новый вид телефонного мошенничества.
Российская газета 03:23
Армия и оружие

«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
РИА Новости 03:49
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
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