Происшествия
RT на русскомСтудента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов студента Егора Жукова, который был фигурантом дела о беспорядках в Москве 27 июля, а позднее был обвинён в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Политика
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.
РИА Новости 08:57
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Политика
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Общество
Круизный теплоход «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде
Круизный теплоход "Мустай Карим" - второе судно проекта PV300, заложенное в 2017 году, спущено на воду на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде.
ТАСС вчера в 07:49
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Политика
Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.
РБК вчера в 18:55
Финансы
Планы ПФР: насколько поднимут пенсии в следующем году
Прогнозное увеличение пособий в 2021 году — 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. Пенсионный бал в 2020 году начнет «стоить» 93 рубля (сейчас 87,2 рубля), в 2021 году — 98,8 рубля, а в 2022 — 104,6 рубля.
Версия-Саратов 05:04
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
Газета.Ru 07:29
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Экономика
Россиянам могут разрешить досрочно забирать пенсионные накопления
Моисеев уточнил, что если человек решит забрать пенсионные накопления, ему придется вернуть налоговый вычет, предусмотренный для этих взносов в размере 6% от зарплаты.
Ruposters.ru 06:34
Политика
ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов
Противодействие угрозе применения террористами беспилотников стало одним из вопросов прошедшего заседания Совета РАТС ШОС.
ТАСС 07:09
Футбол
Венгер получит должность в ФИФА
Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может стать техническим директором ФИФА.
Спорт БИЗНЕС Online 01:09
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Общество
Смоленский губернатор продаст свою резиденцию для помощи больницам
Российская газета 06:50
Политика
В Госдуме предложили сажать чиновников за оскорбление россиян
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан.
ЗакC.Ру 07:34
Политика
МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ
Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 08:20
Общество
Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы
Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Российская газета 07:33