Происшествия
Эхо МосквыСтудента Егора Жукова внесли в список экстремистов Росфинмониторинга
Обвинения в адрес учащегося Высшей школы экономики касаются видеоролика, который он разместил на YouTube еще в 2017 году. Попадание студента Вышки в список Росфинмониторинга связано с обвинениями по «экстремистской» статье, хотя первоначально он проходил по делу о массовых беспорядках в Москве.
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