Общество
RT на русскомСтудента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
Как утверждается в комментарии, «в ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Р.В. Красновым разговора об отчислении студента не велось», молодому человеку «сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза».
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с чего всё началось
Главный экономический вуз Екатеринбурга следит за сексуальной ориентацией своих студентов через соцсети. В УрГЭУ создана специальная служба мониторинга морального облика учащихся. Одного факта общения с представителями ЛГБТ-сообщества достаточно для возникновения проблем.Европейско-Азиатские новости17 сентября в 09:33
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«Такая религия не для России». Студенты УГМУ пожаловались на запрет носить платок в вузе
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Политика
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
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RT на русском 15:10
Теннис
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Происшествия
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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Футбол
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.
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Южный Федеральный 15:51
Транспорт
Шереметьево запустил третью взлетно-посадочную полосу
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Ведомости 13:43
Происшествия
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Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru вчера в 04:50
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Российская газета вчера в 01:45
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В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
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Киберспорт
Рэпер Лил Уэйн снялся в трейлере Ghost Recon Breakpoint
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Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби»
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Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
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