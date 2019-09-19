с чего всё началось

Как утверждается в комментарии, «в ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Р.В. Красновым разговора об отчислении студента не велось», молодому человеку «сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза».

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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