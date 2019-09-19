Общество
КоммерсантъРектор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
Региональный омбудсмен считает, что «вещи интимного характера» не должны влиять на «участие в студенческой жизни» В Екатеринбурге разразился скандал после того, как руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обвинило одного из студентов в нанесении репутационного ущерба вузу из-за принадлежности к группе ЛГБТ-сообщества в соцсети «ВКонтакте».
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Главный экономический вуз Екатеринбурга следит за сексуальной ориентацией своих студентов через соцсети. В УрГЭУ создана специальная служба мониторинга морального облика учащихся. Одного факта общения с представителями ЛГБТ-сообщества достаточно для возникновения проблем.Европейско-Азиатские новости17 сентября в 09:33
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«Такая религия не для России». Студенты УГМУ пожаловались на запрет носить платок в вузе
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