Происшествия

Snob.ruSnob.ruСтудента ВШЭ Егора Жукова обвинили в призывах к экстремизму

2 сентября СК попросил суд изменить Жукову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Что еще известно: Изначально СК обвинял Егора Жукова в координации толпы на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля в Москве.
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