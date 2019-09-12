Росфинмониторинг внес студента ВШЭ Егора Жукова в список террористов и экстремистов. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Теперь банковские счета Жукова будут заблокированы, а он не сможет вступить в наследство или оформить доверенность у нотариуса.

Студента ВШЭ Егора Жукова внесли в список террористов и экстремистов

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Политика Глава ДНР заявил о цели войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.

Финансы Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.

Шоу-бизнес Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.

Шоу-бизнес Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию 36-летняя певица Сати Казанова заявила о желании переехать на родину мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Культура Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Хоккей Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети Интернет-портал Om1.ru на своем ютуб-канале опубликовал видеозапись обрушения "Арены Омск", на которой выступал клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард", передает РИА "Новости".

Футбол Васину прооперировали колено в Германии Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.

Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

Политика Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.

Авто В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Здоровье Продажу вейпов и электронных сигарет запретят в ближайшие месяцы Ожидалось, что запрет на продажу любых электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в США введут с мая 2020 года, как обещало Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), но в итоге ограничение вступит в силу ещё раньше.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика У США появился новый постпред при ООН Уроженка Кентукки 57-летняя Крафт была послом США в Канаде.

Кино По новому роману Стивена Кинга снимут сериал Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.

Экономика Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Политика Комитет конгресса проголосовал за импичмент Трампа Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента страны Донольда Трампа.